1 Villa-Restaurantchef Florian Stahl (links) und Villa-Chef Marco Koch sind schon gespannt auf die Ausstrahlung von "Mein Lokal, dein Lokal". Foto: Siegmeier

Der Countdown läuft in der "Villa Rottweil" von Marco Koch, denn am Montag beginnt die Ausstrahlung der Sendereihe "Mein Lokal, dein Lokal" auf Kabel 1, bei der diesmal die Villa dabei ist.















Link kopiert

Rottweil - "Wir sind schon ziemlich aufgeregt", gibt Restaurantleiter Florian Stahl zu. Bereits im September war das Kamerateam von Kabel 1 vor Ort und hat die Sendung aufgezeichnet, die dann ab Montag, 19. Dezember, täglich bis Freitag ausgestrahlt wird. Mit von der Partie ist hier aber nicht nur die Villa, sondern auch die Mitbewerber Melanie Tiganelle, die Inhaberin des "Yachthafen" in Kehl, Andreas Stork, Küchenchef der "Löwen-Post" in Alpirsbach, Christian Weber, der Chef von "Webers Esszeit" in Gutach und Martin Sklemar, Chefkoch des "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten. "Wir haben uns während der Dreharbeiten erst kennengelernt und sind alle noch immer regelmäßig im Austausch. Das macht echt Spaß", erzählt Florian Stahl.

Bei dem Fernsehwettbewerb lädt jeden Tag ein anderes Restaurant ein und bekocht die Mitstreiter im laufenden Betrieb. Aufgetischt werden jeweils eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert à la carte – dazu gibt es exklusive Einblicke in die Küchen. Am Ende eines jeden Abends werden Punkte verteilt. Alle Restaurantchefs können bis zu zehn Punkte vergeben. Auf Fehler der Kollegen wird hier natürlich akribisch geachtet.

Die Spannung steigt

"Die Dreharbeiten haben eine Menge Spaß gemacht und wir haben auch andere Betriebe kennengelernt", sagt Florian Stahl, der gemeinsam mit dem Villa-Team der Ausstrahlung bereits entgegenfiebert. "Wir waren zwar beim Dreh dabei, aber wir wissen ja trotzdem noch nicht, wie die Folgen letztlich konkret aussehen". Wer am Ende den Siegertitel führen darf, das darf Florian Stahl allerdings nicht verraten.

Schwarzwald-Winterspecial

Villa-Chef Marco Koch freut sich, dass nun neben der Waldschenke in Schömberg auch sein zweites Lokal, die Villa, bei der Sendung zum Zug kommt. "Die Produktionsfirma kam wegen des Schwarzwald-Winterspecials direkt auf uns zu", informiert der Restaurantleiter. Koch selbst habe nicht mehr mitmachen dürfen, da er ja bereits einmal dabei war. Dafür habe er dann seinen Restaurantleiter Florian Stahl für die Sendung auserkoren.

Gerade Papa geworden

Zudem hat Marco Koch sich dieser Tage auch ganz anderen freudigen Themen zu widmen, ist er doch in der vergangenen Woche erst Papa des kleinen Joe geworden und kümmert sich nun erst mal um seine Familie. Auf die Ausstrahlung der Sendung freut er sich dennoch, denn die kann man ja auch mit Baby schauen.

Gäste fiebern mit

Auch die Gäste der Villa, die von den Dreharbeiten bereits in unserem ersten Artikel im September erfahren hatten, fiebern der Ausstrahlung bereits entgegen und fragen immer wieder nach, lässt Florian Stahl wissen. Sie können indes aber auch teilhaben, denn die Gerichte, die für das Fernsehen gekocht wurden, stehen – zwar etwas versteckt, aber dennoch generell – auf der Villa-Karte. So etwa der gebeizte Hirschrücken mit Maronencreme, Rosenkohl und Brombeeren, oder die Jakobsmuscheln auf Orangen und Fenchelsalat. Bei den Hauptgängen sind es der Seeteufel oder das spanische Rebhuhn und beim Dessert das Lebkuchenparfait mit Blutorange und Mirabellencreme und das Bratapfel-Zimt-Eis mit Nusskuchen. Man kann also getrost mitschlemmen. "Die Gäste hat natürlich schon interessiert, wer letztlich das Rennen macht, aber hier gilt die Verschwiegenheitsregel. Es darf absolut nichts durchsickern", sagt Florian Stahl.

Am Montag, wenn die erste Folge ausgestrahlt wird, in der die Villa auch gleich drankommt, wird sich das Team die Sendung gemeinsam anschauen. "Montag haben wir Ruhetag. Da passt das perfekt", freut sich Stahl. Man darf also gespannt sein.