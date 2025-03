Im Dettinger Gasthof Adler stehen in den kommenden Wochen einige Veranstaltungen an. Von Theater über Frühlingsparty ist für jeden etwas spannendes geboten.

Am Freitag, 21. März, wird das Improtheater Horb ab 19 Uhr gastieren. Nach einer erfolgreichen Premiere im Horber Kloster kann man gespannt sein, welche Improvisationen diesmal entstehen.

Eine Frühlingsparty mit Simon Wild bringt am Samstag, 22. März, ab 20 Uhr Schwung in den Gasthof. Etwas ruhiger hingegen geht es dann am Sonntag zu. Dort gibt es den zweiten Teil der Wanderung um Dettingen. Diese startet um 9.30 Uhr. Für nähere Infos steht der Gasthof Adler zur Verfügung.

Alois Gescheidle und Markus Zipperle sind dabei

Am 12. April kommt außerdem Alois Gscheidle mit seinem Programm „s´ghert gscheid kehrt um“. Los geht es um 19 Uhr. Die Tickets hierfür kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Am 29. Juni ist Markus Zipperle der Maultaschen Fetischist zu Gast. Mit seinem Soloprogramm „Jäger des verlorenen Witzes“ sorgt er für Unterhaltung unter den Besuchern. Das Programm startet um 18 Uhr. Tickts kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro.

Interessierte können sich beim Gasthof Adler für Platz-Reservierungen für die Veranstaltungen melden.