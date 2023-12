1 Laurentiu Costache (von links), Marius Neagog und Cristian Costache in der blitzblanken Küche des „Hasen“ Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Der Geislinger Gasthof „Hasen“ hat neue Pächter und am Freitag nach dem Umbau erstmals wieder geöffnet.









Die Brüder Laurentiu und Cristian Costache stammen aus Rumänien. Sie bringen viel gastronomische Erfahrung mit: Laurentiu hat in ihrer gemeinsamen Heimat zehn Jahre lang ein Restaurant betrieben und arbeitet seit vier Jahren in Deutschland. Cristian hat zuletzt in Sachsen mehrere Gaststätten geleitet.