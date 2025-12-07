Gasthaus wird zum Tonstudio: Im Friesenheimer Jugend-Musik-Werk kann ab sofort Kunst entstehen

Das Jugend-Musik-Werk Baden eröffnete in Friesenheim seine neue Einrichtung mit Probenraum und Gesangskabine. 75 000 Euro und 1700 Arbeitsstunden stecken darin.
Für Kinder und Jugendliche ist das Jugend-Musik-Werk nicht nur ein Ort, an dem musiziert wird. Für sie ist es oft auch ein Weg zur Selbstfindung und ein Stück Emotionalität. Vor allem diese Intention ist es, die am Samstagvormittag auch gefeiert wurde. Im Jugend-Musik-Werk begegnen sich alle auf Augenhöhe, lernen voneinander und miteinander. Gründer Marco-Sharif Khan weiß: „Musik baut Brücken, Musik hilft, Musik heilt.“