Drei Tage Musik, Spaß und Ska gibt es bei einem Konzertwochenende im Gasthaus Welschdorf in Schiltach Hinterlehengericht.

Das Gasthaus Welschdorf verwandelt sich am Wochenende in ein pulsierendes Zentrum für Ska, Punkrock und Reggae. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Mai, steigt ein dreitägiges Konzertereignis mit internationalen und regionalen Acts.

Den Auftakt macht am Freitagabend die britische Ska-Legende „Bad Manners“. Die Kultband um den exzentrischen Frontmann Buster Bloodvessel, die seit ihrer Gründung im Jahr 1980 weltweit die Tanzflächen zum Beben bringt, sorgt für ein musikalisches Highlight im Schwarzwald, heißt es in der Ankündigung. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, ein begrenztes Kontingent ist an der Abendkasse erhältlich.

Für den richtigen Groove zum Einstieg sorgt die Reggae-Vorband „Travellers Allstars“ aus Mexiko, die mit Ska-Vibes und tanzbaren Rhythmen das Publikum einstimmen wird.

Samstag steht im Zeichen von Punkrock und Cornhole

Am Samstag wird es traditionsreich und energiegeladen: Der Tag steht ganz im Zeichen von Punkrock und dem beliebten Geschicklichkeitsspiel Cornhole, auch bekannt als Maissackwerfen. Wer sich beim Wurfduell messen möchte oder einfach zur Musik abfeiern will, ist hier genau richtig, heißt es weiter.

Zum Ausklang des Wochenendes wird am Sonntag ab 11 Uhr Einlass die diesjährige Biergarten-Session im Welschdorf eröffnet – stilecht mit Frühschoppen und Livemusik. Für Stimmung sorgt die Schramberger Skapunkband „Das Kartoffel“, die in Hinterlehengericht mit Trompeten, Offbeats und ordentlich Energie den Sonntag einläutet. Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Bei Fragen rund um das Wochenende steht die Veranstaltungshotline unter 0171/77 35 39 57 zur Verfügung.