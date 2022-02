2 Das Gasthaus Waldhorn in der Grömbacher Ortsmitte ist nun Geschichte. Foto: Sannert

In Grömbach geht eine Ära zu Ende. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurden im "Bäcken-Haus" und späteren Gasthaus Waldhorn Gäste bewirtet. Jetzt schließt das Traditionshaus für immer und mit ihm die letzte Wirtschaft in der Gemeinde.















Grömbach - Helga Ploransky spricht von einer "unglaublichen Zeit", wenn sie an die vielen Jahre, in denen sie hinter dem Tresen und in der Küche gestanden hat, zurückdenkt. Und trotz der vielen Arbeit sagt sie: "Ich möchte die Stunden nicht missen."