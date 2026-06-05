Gasthaus „Sonne“ in Zimmern: Nach Lebensmittelkontrolle – „Wir möchten uns entschuldigen“

Nachdem Kontrolleure in ihrem Restaurant in Zimmern einiges zu beanstanden hatten, schildern die Betreiber, wie es dazu kam. Sie versichern: „Bei uns ist alles wieder in Ordnung.“
Es ist ein stattliches Gasthaus mit langer Geschichte, das da in Zimmern in der Hansjakobstraße steht: die ehemalige „Sonne“. Seit 2020 gibt es dort in der „Pizzeria Da Semi“ italienische und deutsche Küche. Das Lokal ist beliebt, viele bestellen dort auch ihr Essen zum Abholen. Doch seit die Ergebnisse einer Lebensmittelkontrolle veröffentlicht wurden, ist es ruhig. Dabei, so versichern die Betreiber, war das eine einmalige Ausnahmesituation.