Gasthaus „Sonne“ in Zimmern: Nach Lebensmittelkontrolle – „Wir möchten uns entschuldigen“

Nachdem Kontrolleure in ihrem Restaurant in Zimmern einiges zu beanstanden hatten, schildern die Betreiber, wie es dazu kam. Sie versichern: „Bei uns ist alles wieder in Ordnung.“

Es ist ein stattliches Gasthaus mit langer Geschichte, das da in Zimmern in der Hansjakobstraße steht: die ehemalige „Sonne“. Seit 2020 gibt es dort in der „Pizzeria Da Semi“ italienische und deutsche Küche. Das Lokal ist beliebt, viele bestellen dort auch ihr Essen zum Abholen. Doch seit die Ergebnisse einer Lebensmittelkontrolle veröffentlicht wurden, ist es ruhig. Dabei, so versichern die Betreiber, war das eine einmalige Ausnahmesituation.

Gowjikamathy Kajenthan hat sich an unsere Redaktion gewandt. Es sei ihr und ihrer Familie ein Anliegen, sich bei ihren treuen Kunden ausdrücklich zu entschuldigen, wie sie sagen. Und sie hoffen inständig, dass sie das Vertrauen ihrer Kundschaft zurückgewinnen können. „Ich weiß nicht, wie es sonst weitergehen soll“, sagt die Tochter des Inhabers sichtlich bedrückt.

Gowjikamathy Kajenthan, Tochter des Inhabers, in der Küche des Restaurants. Sie hofft mit ihrer Familie, dass sie das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen können. Foto: Otto

Die Familie ist seit vielen Jahren bekannt in Zimmern, sie hatten zuvor ab 2013 den „Adler“ an der Ortsdurchfahrt betrieben, 2020 sind sie mit der Pizzeria Da Semi die „Sonne“ umgezogen. Es gibt einen großen Gastraum, der hübsch eingedeckt ist, ein Nebenzimmer, viele Gäste ließen es sich bislang hier schmecken. „Es gab bis jetzt nie ein Problem“, sagt Gowjikamathy Kajenthan.

Eine schwere Zeit

Doch im April habe es für die Familie eine schwere Zeit gegeben. Der Bruder, der eigentlich im Betrieb mitarbeitet, war aus familiären Gründen längere Zeit abwesend, dann sei auch noch der Vater krank geworden, man habe sich mit Aushilfen behelfen müssen. Und diese zu kontrollieren, dazu sei irgendwann zu wenig Zeit gewesen, denn im Restaurant habe derweil stetig viel Betrieb geherrscht. „Es war hart“, sagt die Tochter des Inhabers. Und genau zu diesem Zeitpunkt, Ende April, sei die Kontrolle der Behörde erfolgt.

Zahlreiche Mängel festgestellt

Dabei wurden zahlreiche Mängel, sowohl bei der Sauberkeit der Küche als auch bei den Lebensmitteln festgestellt, die auch auf dem Verbraucherportal der Behörde veröffentlicht wurden. Wichtig ist der Familie, nun noch einmal zu betonen, dass alle Mängel noch am selben Tag behoben wurden. Bereits am nächsten Tag sei die Freigabe der Behörde wieder erfolgt.

Legen Wert auf das Wohl der Gäste

„Bei uns ist seither wirklich alles wieder in Ordnung, wir legen Wert auf das Wohl unserer Gäste“, betont Gowjikamathy Kajenthan und führt in die blitzeblanke Küche.

Der Gastraum des Restaurants. Foto: Otto

Ihr Dank gelte jenen treuen Kunden, die bereits wieder den Weg in die Gaststätte gefunden haben. „Manche waren auch schon mehrfach da, das freut uns wirklich“, sagt sie. Und sie hofft, dass es auch mit den anderen ein Wiedersehen gibt. Damit die „Sonne“ in Zimmern weiter eine Zukunft hat.