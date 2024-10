Was jetzt aus dem „Ritter“ wird

Gasthaus in Weilstetten schließt

1 Gisela Kolbus (von links), Julia Weirauch, Nils Weirauch, Klaus Lenz Foto: Holderied

Nach 38 Jahren unter der Führung von Klaus Lenz hat das Gasthaus Ritter in Weilstetten seit dem 28. September geschlossen. Wer in Zukunft die Küche übernehmen wird, ist noch unklar. Doch in einer Sache sind sich die neuen Besitzer einig.









Der Gasthof Ritter hat eine lange Geschichte in Weilstetten. Seit etwa 1830 steht das Gebäude an Ort und Stelle. „Dabei hieß es in den fast 200 Jahren immer Ritter“, sagt der ehemalige Koch des Gasthauses, Klaus Lenz, im Gespräch mit unserer Redaktion.