Gasthaus in Rangendingen: „Rössle“ feiert seine Tradition – und berichtet über Herausforderungen

„Über 200 Jahre Rössle und 30 Jahre Erika mittendrin“: Die einzige verbliebene Dorfwirtschaft in Rangendingen ist eine Erfolgsgeschichte. Nun gibt es ein rauschendes Fest.
Dieser Erfolg ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, zumal in der heutigen Zeit, in der sich der dörflichen Tradition verschriebene Gastwirtschaften sichtlich schwertun. Und kaum jemand dürfte dies besser einzuschätzen wissen, als Rössle-Wirtin Erika Heck selbst. Dass sie – und mit ihr das Rössle - so lange durchgehalten haben, kann sie manchmal selbst nicht so richtig glauben. Zumal ihr vor ziemlich langer Zeit ein Kellner, der zu Besuch war, nicht gerade Mut machte: „Wenn du so in diesem Stil weitermachst, wird es dich in ein paar Jahren nicht mehr geben“, hatte er ihr prophezeit.