Gasthaus in Rangendingen: „Rössle“ feiert seine Tradition – und berichtet über Herausforderungen

„Über 200 Jahre Rössle und 30 Jahre Erika mittendrin“: Die einzige verbliebene Dorfwirtschaft in Rangendingen ist eine Erfolgsgeschichte. Nun gibt es ein rauschendes Fest.

Dieser Erfolg ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, zumal in der heutigen Zeit, in der sich der dörflichen Tradition verschriebene Gastwirtschaften sichtlich schwertun. Und kaum jemand dürfte dies besser einzuschätzen wissen, als Rössle-Wirtin Erika Heck selbst. Dass sie – und mit ihr das Rössle - so lange durchgehalten haben, kann sie manchmal selbst nicht so richtig glauben. Zumal ihr vor ziemlich langer Zeit ein Kellner, der zu Besuch war, nicht gerade Mut machte: „Wenn du so in diesem Stil weitermachst, wird es dich in ein paar Jahren nicht mehr geben“, hatte er ihr prophezeit.

Wenn die Wirtin dann von sich selbst als einem „Dinosaurier“ der Gastronomie-Landschaft spricht, dürfte da vielleicht doch auch etwas Stolz mitschwingen. Denn so manche Probleme der heutigen Dorfwirtschaften scheinen für das Rössle nur bedingt zu gelten. Dabei spürt auch die diplomierte Hotel- und Restaurantfachfrau, dass sich im Gastronomie-Geschäft seit den Corona-Jahren einiges grundlegend geändert habe. So hat auch sie damals „Personal verloren, das nie mehr zurückkam“.

Ritterschlag im Jahr 2017

Heck blieb trotzdem ihrer Richtung treu, die sie streng genommen von ihren Eltern Maria und Karl Heck übernommen und sehr erfolgreich weitergeführt hatte. Modifiziert und modernisiert natürlich, aber die grobe Richtung blieb – und wurde belohnt. 2017 erhielt das Rössle vom Regierungspräsidium Tübingen die Auszeichnung „Vorbildliches Dorfgasthaus“ - ein Ritterschlag, wie unsere Redaktion damals schrieb. Dass man mit einem Schnitzel kein Geschäft machen könne, stimme so nicht, war Erika Heck schon damals überzeugt. „Wenn’s gut ist - natürlich.“

Das Gasthaus „Rössle“ in Rangendingen ist eine Institution – und feiert nun seine Tradition mit einem großen Fest. Foto: Beiter

Nur das Drumherum müsse halt auch stimmen: Vegan, vegetarisch, Unverträglichkeiten; drei Stichworte, die allein in puncto Essensangebot den Wirten schon eine gewisse Flexibilität abverlange, die zur Vielfalt einer guten Speisekarte heute halt standardmäßig einfach dazugehörten, sagt sie.

Rössle ist „zukunftssicher“

So blieb auch der Stammtisch bis heute erhalten. Und mit ihm die Hausmusik, die im Rössle seit Jahrzehnten wie der Wurstsalat zum Traditionsgasthaus gehört. Da geht’s dann auch mal zünftig zu und es kann etwas später werden. „Meine Gäste dürfen so lange bleiben, wie es ihnen gefällt“, ist Erika Heck sehr wichtig. „Ich stehe dann halt selbst hinter dem Tresen“, bis die Sause zu Ende sei, während ihre Angestellten dann oft schon Feierabend haben.

Doch nicht allein wegen ihres langen Sitzfleisches ist Erika Heck überzeugt, dass das Rössle „zukunftssicher“ ist. Selbstredend mit ihr als „One-Woman-Show“, wie sie es nennt, wenn sie dann notgedrungen die Resterampe der Tätigkeiten übernimmt, für die halt sonst niemand mehr da ist. „Wenn ich irgendwann dann doch mal nicht mehr da bin, wird sich wohl auch das ändern.“

Personal ein großes Thema

Noch denkt Erika Heck nicht ans Aufhören. Auch wenn es nicht immer leicht sei, den Spagat zwischen Tradition und dem was gefühlt modern ist, zu schaffen. Personal sei dabei ein „großes Stichwort“, das für alle Gastronomen gelte. „Das Rössle ist schon lange ein Integrationsbetrieb“, ist die Wirtin froh. Denn ohne die Helfer mit ausländischen Wurzeln würden in der Gastronomie noch viel mehr Lichter ausgehen, ist sie überzeugt.

Allerdings: Mit internationalem Personal ein schwäbisches Traditions-Gasthaus zu führen stelle manchmal auch eine Herausforderung dar und bedeute auch, dass nicht immer alles wie selbstverständlich laufe.

Auf jeden Fall müsse ein Dorfgasthaus nicht zwangsweise ein „sterbendes Gewerbe“ sein. „Wir leben für die Gemeinde“, sagt sie. Heißt wohl im Gegenzug, dass man auch etwas aus ihr zurückbekommt. Vorausgesetzt, dass man da ist für die Menschen, zum Beispiel wenn eine Beerdigung auf den Ruhetag fällt. „Wir haben sehr viel für unseren Ruf getan, seit vielen Jahrzehnten“, schiebt Heck selbstbewusst hinterher.

Dank für 30 schöne Jahre

Mit Kreativität und Einfallsreichtum könne man auch auf dem Dorf noch etwas Schönes und erfolgreiches auf die Beine stellen, so, dass sich alle Gäste, egal ob Jung oder Alt, angesprochen fühlten. Wobei wir wieder am Anfang der Geschichte wären: bei Hecks 30. Jubiläum der Gasthaus-Übernahme von ihren Eltern. „Deshalb gibt der Dinosaurier jetzt ein Fest für alle“, lacht die fast 60-Jährige übers ganze Gesicht. Ein Fest „als Dankeschön für die 30 schönen Jahre für die Rangendinger – und mit ihnen“. Ein Fest, das auch an ihr Eröffnungsfest im Januar 1995 erinnern soll.

Programm für das Rössle-Fest am Freitag, 29. August

Musikverein eröffnet

Vor 30 Jahren im Januar 1995 spielten die Blasmusikanten der „Lindach-Juwelen“ im neu grundrenovierten Rössle. Dieses Mal soll die Tribute-Show „Abbamaniac – verrückt nach Abba“ die Generationen bei dem Open-Air-Fest verbinden. Platz dafür ist am Freitag, 29. August, ab 17 Uhr auf dem Rangendinger Dorfplatz – direkt vor dem Rössle. Mit dabei ist beim Fest seines Vereinsgasthauses natürlich der Musikverein, dessen Orchester den musikalischen Abend gegen 18 Uhr eröffnet. Der Festplatz ist nicht bestuhlt, doch die Gäste dürfen gerne Klappstühle, Sitzkissen oder Picknickdecken mitbringen.

Kollegen feiern mit

Nicht nur die Generationen sollen gemeinsam feiern, auch eine Reihe ihrer Rangendinger Kollegen konnte die Rössle-Wirtin für das Fest auf dem Dorfplatz gewinnen: die Pizzeria Rose, der Schlupfwinkel, der Stern-Kebab-Imbiss, die Narrenzunft Jägi und die „Verkost-Bar“ der Eventlocation von Mara Kalkbrenner (Eggenweiler) sind mit dabei. Das Rössle selbst serviert Spanferkel vom offenen Grill und Folienkartoffeln. Es gibt Eis mit einer in Rangendingen produzierten Softeis-Maschine der Firma Krä. Auf die im Abba-Look erscheinenden Gäste wartet eine Kostüm-Prämierung.

Preise für Abba-Verkleidung

„Leute, lasst euch etwas einfallen“, freut sich die Organisatorin auf tolle Verkleidungen, die Peter Thomer dann mit seiner „Lu-Fun Foto-Box“ für die Ewigkeit festhalten kann.