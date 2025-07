Gasthaus geschlossen: Riedmühle in Oberschopfheim steht zum Verkauf

Riedmühle in Oberschopfheim steht zum Verkauf

1 Die Riedmühle in Oberschopfheim steht zum Verkauf. Foto: Bohnert-Seidel Nach 60 Jahren wird die Riedmühle jetzt erstmals geschlossen. Wie es weitergehen wird, ist offen. Wirtin Klaudija Ebel ist am Ende ihrer Kräfte.







Auf 24 Jahre blickt Wirtin Klaudija Ebel zurück. Das Wohl der Gäste, eine familiäre Atmosphäre und Gemütlichkeit waren in der Riedmühle gesetzt. Klaudija Ebel war der Betrieb des Gasthauses eine Herzensgeschichte. Aber es war auch ein Betrieb, der sich auf das Ehepaar Niels und Klaudija Ebel begründet hat. Niels Ebel war leidenschaftlicher Koch in der Küche und Klaudija Ebel war die Wirtin hinter und vor der Theke. Das Miteinander gehörte in der Riedmühle einfach zum guten Ton.