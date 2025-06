In Villingen-Schwenningen traten die besten Auszubildenden des Hotel- und Gastgewerbes aus Baden-Württemberg zum großen Landesfinale an.

35 Auszubildende kurz vor dem Abschluss haben sich am Mittwoch und Donnerstag in der Landesberufsschule Villingen-Schwenningen bei den 43. Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in den Ausbildungsberufen des Hotel- und Gaststättengewerbes gemessen.

In dem Wettbewerb des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga zeigten die Nachwuchstalente beeindruckende Leistungen und kämpften um den Titel der besten Auszubildenden des Landes. Die Siegerehrung fand am Donnerstagnachmittag statt.

Lesen Sie auch

Jedes Jahr messen sich deutschlandweit die besten Nachwuchskräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bevor es im Herbst zum großen Bundesfinale nach Bonn geht, finden in den einzelnen Bundesländern die Vorentscheide statt. Die Dehoga-Landesjugendmeisterschaften gelten dabei nicht nur als bedeutender Wettbewerb, sondern auch als ideale Vorbereitung auf die anstehenden Abschlussprüfungen.

Fünf Ausbildungsberufe

In Baden-Württemberg traten dieses Jahr die jeweils acht besten Auszubildenden aus fünf gastgewerblichen Ausbildungsberufen an: Koch und Köchin, Hotelfachmann und -frau, Fachmann und -frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie, Fachmann und -frau für Systemgastronomie sowie Kaufmann und -frau für Hotelmanagement.

Alle Teilnehmenden hatten sich zuvor in regionalen Vorentscheiden durchgesetzt – jeweils der oder die Beste pro Berufsschule sowie die vier Punktbesten je Beruf qualifizierten sich für die Endrunde. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs: „Zwischen See, Wald und Alb – die Genussregion nachhaltig erleben und genießen“.

In Theorie und Praxis

Während der beiden Wettbewerbstage meisterten die Auszubildenden sowohl theoretische als auch anspruchsvolle praktische Prüfungen. Ein Highlight war das Prüfungsessen am zweiten Tag, bei dem die Nachwuchsköche unter den kritischen Augen der Jury ihr Können präsentierten. Sie übernahmen während des Prüfungsessens den kompletten Service und punkteten mit hoher Professionalität.

Deutscher Jugendmeister

Teil des Wettbewerbs war zudem die Warenerkennung, bei der Teams 20 berufstypische Produkte, Lebensmittel und Werkzeuge korrekt benennen mussten – von Meerestieren über den Parmesanbrecher bis zur Hummergabel. Für Schmunzeln sorgte der Imprinter, ein früher genutztes Gerät zur Abrechnung von Kreditkarten, das die digitale Generation vor ein Rätsel stellte.

Siegerinnen und Sieger

Bei den Fachleuten für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie setzte sich Lilli Hermann vom Gasthaus Rössle in Elzach an die Spitze, gefolgt von Malte Stüber vom Hotel Erbprinz in Ettlingen und Elisabeth Christ vom Elztalhotel in Winden im Elztal.

Im Ausbildungsberuf Köchin und Koch gewann Simon Kotscherowski vom Gasthof Adler in Ratshausen. Den zweiten Platz belegte Simon Lott vom Hotel Ritter in Durbach, den dritten Platz sicherte sich Sebastian Ruhe vom Hotel Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie in der Region Preis ist neuer Dehoga-Chef im Schwarzwald-Baar-Kreis Michael Preis heißt der neue Kreisvorsitzende der Dehoga im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Bei den Hotelfachleuten holte Carolin von Arend im Europa-Park in Rust den ersten Platz. Aleksandra Kulbey vom Fürstlichen Golf-Resort Bad Waldsee wurde Zweite, Lisa Schnitzler vom Maritim Hotel Ulm belegte den dritten Rang.

In der Systemgastronomie überzeugte Paula Mauser von McDonald’s Michael Betzien Systemgastronomie in Stuttgart und erreichte den ersten Platz. Moritz Kohler von Beets and Roots in Stuttgart wurde Zweiter, Verena Müller von Sausalitos in Stuttgart belegte Platz drei. Im Ausbildungsberuf Kaufleute für Hotelmanagement gewann Cedric Laarmann vom Hotel Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal. Amélie Kalt vom Europäischen Hof in Heidelberg erreichte den zweiten Platz, Alexander Lehmann vom Öschberghof in Donaueschingen wurde Dritter.

Bundesfinale in Bonn

Für die besten Teilnehmer geht der Wettbewerb im Herbst in die nächste Runde: Sie vertreten Baden-Württemberg bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Steigenberger Icon Grandhotel und Spa Petersberg in Königswinter bei Bonn. Über drei Tage hinweg messen sich dort die Landessieger aus ganz Deutschland und kämpfen um den Titel „Deutscher Jugendmeister“.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen-Schwenningen Dehoga wehrt sich gegen Vorwürfe Überstunden: Es geht um mehr Flexibilität der Arbeitszeit

Der Dehoga-Nachwuchswettbewerb gilt als der größte seiner Art in Baden-Württemberg und wird jährlich an einer der vier Landesberufsschulen ausgetragen. Neben wertvollen Erfahrungen und Medaillen ist die Teilnahme eine wichtige Chance zum Netzwerken und ein bedeutender Meilenstein für die Karriere im Gastgewerbe.