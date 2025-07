Gastgeber feiert E-Jugend-Titel: 500 Nachwuchskicker liefern beim Sportfest des FSV Seelbach ab

17 Nachwuchskicker lieferten beim Sportfest des FSV Seelbach ein Spektakel. Foto: Kiryakova 17 Bilder - Fotostrecke öffnen Beim Sportfest des FSV Seelbach haben junge Fußballer ihr Können gezeigt. Die Gastgeber freuten sich über zahlreiche Zuschauer, gute Stimmung, und den Sieg ihrer E-Jugend.







Rund 500 Kinder und Jugendliche haben das Sportgelände des FSV Seelbach am vergangenen Wochenende in ein Fußballfest verwandelt. Beim elften Sparkassen Geroldsecker Jugend-Cup standen am Freitag und Samstag nicht nur Tore und Medaillen im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß am Sport und die Begeisterung für den runden Lederball.