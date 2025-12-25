Gastbeitrag aus Lörrach: Das Weihnachtsfest ist schön und schwer zugleich

Weihnachten gehört allen. Das Fest ist wie eine Art UNESCO-Weltkulturerbe. Jeder kann es feiern. Es gibt für dieses Fest keine Teilnahmevoraussetzung. Nicht einmal Religion. Jeder kann sich einen Weihnachtsbaum ins Zimmer stellen. Jeder kann Weihnachtsmusik über die Box laufen lassen. Jeder kann sich treffen mit Familie oder mit Freunden. Jeder kann Geschenke einpacken und Geschenke auspacken.

Ich brauche für dieses Fest keine besondere Meinung. Keine Prägung. Kein politisches Programm. Das Fest ist so oder so präsent. Für viele Menschen ist es ein schönes Fest. Für die Menschen, die zu den Weihnachts-Allergikern gehören, ist es schwierig, sich in diesen Tagen der Allgegenwart von Nikoläusen und „O Du Fröhliche“ zu entziehen. Und wer Kinder hat, kommt um dieses Fest nicht herum. Diese Art Fest ist beides zugleich: Schön und schwer. Es ist schön, weil die Feier sozusagen von alleine kommt. Ich muss fast nicht einladen, die Familie ist da. Ich muss nicht in den Kalender schauen – immer am 24. Und auch die Speisekarte ist oft schon gesetzt: Jedes Jahr das Gleiche, Raclette oder Kartoffelsalat oder was auch immer. Und natürlich haben solche Feste ihre unvermeidlichen Risiken. Wenn Familie anstrengend ist, dann ist sie es an Weihnachten doppelt. Wer an Weihnachten Streit hat, für den ist es doppelt so schlimm. Wer an Weihnachten einsam ist, der muss sich etwas überlegen für diesen Tag. Wir wünschen uns ein paradiesisches Weihnachten. Und bekommen auch das Andere – Kindergeschrei, angebranntes Essen, Missstimmung und Weihnachtsdepression.

Ivo Bäder-Brutschle Foto: Bäder-Brutschle

Die Gottesdienste an diesen Tagen sind vielleicht die Schönsten im ganzen Jahr. Viele Menschen. Oft eine gelöste Stimmung. Diese wunderbaren Lieder, klar, „Stille Nacht“, dazu „Ich steh an deiner Krippen hier“ und „Hört der Engel helle Lieder“.

Das ist jetzt der Werbeblock: Wenn Sie unsicher sind, ob Sie dort hin wollen, dann sage ich Ihnen: Sie sind an diesem Tag in jeder Kirche weit und breit willkommen. Und es tut gut, für diese eine Stunde rauszukommen aus dem menschlichen Takt des Festes hinein in den Takt Gottes und seiner Geschichte.

Die Geschichte vom Stall ist dramatisch: Maria und Josef, die keine Herberge finden. Die Geburt im Stall. Das Heer der Engel, die die Nacht voller Licht machen. Und die Hirten, die ihre Herden verlassen.

Dramatisch – aber die Geburt des Gottessohnes entschärft unsere Dramen. Wir hören, dass der Retter geboren ist. In dieser Nacht geht es nicht um irgendwelche Aktionen. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen nicht zum Mars. „Bleibt auf der Erde. Gott ist auch da.“ Kein Akteur dieser Geschichte leistet etwas Besonderes. Die Hirten kommen und schauen. Maria bekommt ein Kind. Josef ist dabei. Und so müssen auch wir an diesem Tag nichts Besonderes tun. In dieser Geschichte wird keine Revolution erzählt, wird kein moralisches Programm propagiert. Es wird kein Kulturkampf begonnen. Sondern es reicht, da zu sein und einen Moment zu schauen und sich zu besinnen auf das Menschsein und auf Gott.

Die Engel singen, dass Gott sich an den Menschen freut. Kaum zu glauben, wenn man sich uns so anschaut.

„Die Zeit war erfüllt…“ heißt es bei Paulus. Gott hielt es für höchste Zeit, in diese Welt zu kommen. Sie noch einmal anders zu erleuchten. Und der erwachsene Jesus wird Menschen herausfordern mit seinem Programm. Er wird von Nächstenliebe reden und von Feindesliebe und von Gerechtigkeit. Er wird für Gott leben und für uns sterben und dann auferstehen. Er wird die Kirche ins Leben rufen. Auch für uns wird es nicht immer ausreichen, „einfach nur da zu sein“. Gott hat Aufgaben für uns. Da kommt noch mehr.

Aber an Weihnachten spielt das alles noch keine Rolle. Und das kleine Kind im Stall verkündet noch kein Programm und verteilt noch keine Aufgaben. Es ist nur ein Baby. Es ist nur eine Verheißung: Gott hält uns Menschen für seiner Liebe wert. Sich das zu sagen, ist schwer genug. Das zu glauben macht uns ruhig und menschlich. Es erdet uns. Hier erfüllt sich die Zeit.

Der Autor Ivo Bäder-Butschle ist seit September 2019 Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rötteln.