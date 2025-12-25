Gastbeitrag aus Lörrach: Das Weihnachtsfest ist schön und schwer zugleich

Ivo Bäder-Butschle von der Evangelischen Kirchengemeinde Rötteln spricht über die Bedeutung der Festzeit.
Weihnachten gehört allen. Das Fest ist wie eine Art UNESCO-Weltkulturerbe. Jeder kann es feiern. Es gibt für dieses Fest keine Teilnahmevoraussetzung. Nicht einmal Religion. Jeder kann sich einen Weihnachtsbaum ins Zimmer stellen. Jeder kann Weihnachtsmusik über die Box laufen lassen. Jeder kann sich treffen mit Familie oder mit Freunden. Jeder kann Geschenke einpacken und Geschenke auspacken.