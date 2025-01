Gast der Sannwaldstiftung: Calws OB spricht vor Nagolder Unternehmern

Glasfaser in Nagold So stehen die Chancen für den Ausbau in der Kernstadt

In den Teilorten gehen Zug um Zug neue Glasfasernetze in Betrieb. Und was ist mit Nagold selbst? Nachdem die Deutsche GigaNetz GmbH im Herbst 2023 den Aufbau eines Glasfasernetzes für Nagold angekündigt hatte, wurde es wieder still um das Projekt. So ist der aktuelle Stand.