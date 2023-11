1 Ein Gast hat im McDonalds in Nagold in seinem „Big Tasty Bacon“ etwas gefunden, was dort so gar nicht hingehört. Foto: Thomas Fritsch

Nach dem Schock-Fund in einem Burger im McDonalds in Nagold ermittelt jetzt die Polizei. Der betroffene Gast wurde zur Aussage gebeten. Er hat inzwischen einen Verdacht, an was er sich da beim Essen verletzt haben könnte.









Rückblick: Manfred Frank, Lkw-Fahrer aus Simmersfeld, will sich am 1. September im McDonalds in Nagold einen „Big Tasty Bacon“ schmecken lassen. Sein Spontan-Imbiss endet unschön. Ein paar Bisse, dann schmeckt Manfred Frank etwas anderes als Fleisch und blutet im Mund.