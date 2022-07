1 Wochenlang schwelte ein Konflikt um die Gaszapfsäule der Burladinger Esso-Tankstelle. Der Schwarzwälder Bote half jetzt, ihn beizulegen. Foto: Rapthel-Kieser

"Herr Wiedmann hatte recht, wir hätten uns früher melden sollen", sagt Abdullah Koteiche, Inhaber der Esso-Tankstelle am Burladinger Ortseingang. Nicolai Wiedmann hatte ihm eine schlechte Bewertung auf Google verpasst, weil er der Meinung war, zu viel für sein Gas bezahlt zu haben.















Burladingen/Balingen - Wenn zwei sich streiten, sollte man nicht noch Öl ins Feuer gießen – und wenn es um die Preise an einer Zapfsäule geht, ist das Gemisch allemal explosiv. Die Heimatzeitung konnte jetzt helfen, einen wochenlang schwelenden Konflikt zu schlichten.

Wiedmann: Die Füllanzeige war defekt

Nachdem der Schwarzwälder Bote in humoriger Weise über den Preiskampf zwischen der Esso- und der Trigema-Tankstelle in Burladingen berichtet hatte, meldete sich der Balinger Nicolai Wiedmann bei der Redaktion zu Wort. "Billig war da gar nichts", kritisierte er und schilderte einen Vorgang, der sich bereits im Mai ereignet hatte. Da war er zufällig durch Burladingen gefahren, hatte die Preise bei Koteiches Tankstelle gesehen und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Was dann passierte, schildert er in einem Brief an Koteiche so:

"Leider war Ihre Füllanzeige defekt und hat mir mindestens 16 Liter Gas zu viel berechnet. Wie ich damals erläuterte, lief die Uhr auf rund 16 bis 18 Liter hoch, ohne dass ich den Druckknopf betätigt hatte. Dann bleib sie stehen, und ich drückte bis zu diesem absurden Betrag. Ich habe Ihnen diesen Umstand sofort gemeldet, Ihnen den Tankbeleg in Höhe von 61,30 Euro bezahlt mit meiner Visa Card, den ich vorher fotografiert habe, mitsamt meiner Telefonnummer und Ihren auf Wunsch hin übergeben. Sie wollten, da viele Kunden im Raum standen, das Problem später klären und mir telefonisch Bescheid geben. Darauf habe ich bis heute vergeblich gewartet! Nochmals: ich kann lückenlos nachweisen, dass mein Auto zwischen 11 und 12,5 l Gas pro 100 km verbraucht, ich tankte bei Ihnen rund 65/66 l, so viel passt nicht in meinen Tank. Der rechnerische Verbrauch lag mit Ihrem defekten Zählsystem bei rund 17 l auf 100 km, das ist absurd."

Koteiche: Kann gar nicht passieren

Nachdem er wochenlang nichts hörte, postete Wiedmann den Vorfall auf Google und verpasste Koteiche eine schlechte Kritik. Der bekam aber auch zahlreiche, meist positive Kommentare. "Mit der Kritik kann ich leben", sagt er dazu und auch, dass so etwas eigentlich gar nicht passieren kann. "Sie können erst tanken, wenn der Vorgänger bezahlt hat und wir die Zapfsäule wieder freistellen. Und die Säulen sind alle permanent geeicht."

Gutschein als Wiedergutmachung

Der Schwabo und ein Gutschein helfen schlichten

Dass sich niemand aus seinem Unternehmen bei Wiedmann meldete, erklärte der Tankstellenbetreiber mit dem Stress der letzten Wochen, in denen Kartensysteme ausfielen und das Personal ungewöhnlich stark belastet war.

Nachdem der Schwarzwälder Bote sich einschaltete, rief er seinen Kritiker und Kunden Wiedmann umgehend an und versprach ihm einen Gutschein als Wiedergutmachung. Nicolai Wiedmann ist begeistert – von seiner Heimatzeitung: "Mir geht es ja vor allem um den respektvollen Umgang miteinander. Toll, wie schnell der Schwabo mein Problem gelöst hat."