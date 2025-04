Gasspeicher wird „enormes Bauwerk“: Umbaupläne für Ringsheimer Kahlenberg-Anlage werden konkret

1 So ungefähr könnte der neue Gasspeicher aussehen. Auf dem Kahlenberg ist jedoch nur eine Kugel geplant Foto: Gemeinde

Das Kraftwerk auf dem Kahlenberg wird ausgebaut. Unter anderem sollen ein neue Reinigungsanlage und ein kugelförmiger, 18 Meter hoher Speicher her. Letzterer sorgt seit Jahren für Unmut in Ringsheim – so auch bei der vergangenen Gemeinderatssitzung.









„Wir sind jetzt bei den Ausschreibungen. Der Ausbau wird zwar richtig Geld kosten, er ist jedoch auch nötig“, erklärte Georg Gibis am Dienstagabend im Ringsheimer Gemeinderat. Der Geschäftsführer des Zweckverband Abfallbehandlung (ZAK) meint damit das Thema rund um die Modernisierung des Blockheizkraftwerks auf dem Kahlenberg, das bereits Anfang 2023 für reichlich Diskussionen am Ratstisch sorgte (wir berichteten). Der Grund: Eine neue Emissionsschutzverordnung sieht vor, dass die Motoren des Kraftwerks getauscht werden müssen. „Die sind seit 1994 ohne Pause im Betrieb und haben mittlerweile Millionen von Kilowattstunden produziert“, so Gibis. Die neuen Motoren seien im Gegensatz zu den vorhandenen zwar leistungsstärker, jedoch auch empfindlicher. Dadurch brauchen sie gereinigtes Gas, weshalb der Verband eine neue Gasreinigungsanlage samt neuem Gasspeicher bauen muss.