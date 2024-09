Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei fuhren am Montag auf dem Marktplatz vor, nachdem ein Auto in einem Schaufenster gelandet war.

Gegen 12 Uhr verwechselte eine Rentnerin offenbar Gas- und Bremspedal und steuerte ihren Opel ungewollt in die Auslage eines Modegeschäfts. Während die Feuerwehr zur technischen Hilfe im Einsatz war, brachte der Rettungsdienst die offenbar unverletzte Fahrerin vorsorglich in eine Klinik, berichtet die Polizei.

Lesen Sie auch

Während am Opel kein großer Schaden entstand – wobei die rechte Vorderseite schon übel in Mitleidenschaft gezogen war –, summiert sich der Schaden am Schaufenster auf mehrere Tausend Euro, so die Polizei. Passanten oder Mitarbeiter des Modegeschäfts wurden nicht verletzt.