12 Den ganzen Mittag über waren Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Verena Parage

Am Mittwoch kommt es in Calw zu einem stundenlangen Großeinsatz. Aus einem Flüssiggastank tritt Gas aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit einem riesigen Aufgebot vor Ort. 240 Menschen werden aus Sicherheitsgründen evakuiert – und auf den Straßen herrscht Chaos.











In Calw herrscht am Mittwochvormittag Ausnahmezustand. Seit kurz nach 11 Uhr reißt der Lärm der Martinshörner nicht mehr ab, Feuerwehrauto nach Feuerwehrauto, dazu Polizeifahrzeuge und der Rettungsdienst rasen durch die Stadt – so schnell dies eben geht, angesichts des Verkehrs, der sich bereits in der Bischof- und Stuttgarter Straße staut.