Gasexplosion: Mindestens 30 Tote nach Gasexplosion im Iran

3 Bergleute und Polizisten am Standort der Kohlemine. Foto: Uncredited/Iranian Red Crescent Society/AP/dpa

Erneut sorgt ein Gasleck im Iran für eine Katastrophe. Diesmal in einem Kohlebergwerk im Nordosten des Landes mit mindestens 30 Toten.









Link kopiert



Teheran - Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Nordostiran sind bislang mindestens 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Explosion, verursacht durch ein Gasleck, ereignete sich im Kohlebergwerk in der Stadt Tabas. Bei dem Unglück seien 17 weitere Arbeiter verletzt worden, einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, so die hiesigen Behörden laut Staatssender IRIB.