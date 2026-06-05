Gasexplosion in Tailfingen: Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen ab – warum das Haus explodierte

Am 8. Januar 2026 explodierte ein Haus in Albstadt-Tailfingen. Eine junge Familie kam dabei ums Leben. Jetzt ist klar, wie es zu dem Unglück kam.
Am frühen Morgen des 8. Januar 2026 explodierte ein Wohngebäude in Albstadt-Tailfingen. Dabei wurden der Keller, das Hochparterre und die Garage des Gebäudes nahezu vollständig zerstört, woraufhin das gesamte Gebäude einstürzte. Wir berichteten umfangreich über das tragische Unglück, das eine jungen dreiköpfigen Familie das Leben kostete. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen abgeschlossen. Darüber informierte die zuständige Pressestelle am Freitagvormittag.