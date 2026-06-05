Gasexplosion in Tailfingen: Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen ab – warum das Haus explodierte

Am 8. Januar 2026 explodierte ein Haus in Albstadt-Tailfingen. Eine junge Familie kam dabei ums Leben. Jetzt ist klar, wie es zu dem Unglück kam.

Am frühen Morgen des 8. Januar 2026 explodierte ein Wohngebäude in Albstadt-Tailfingen. Dabei wurden der Keller, das Hochparterre und die Garage des Gebäudes nahezu vollständig zerstört, woraufhin das gesamte Gebäude einstürzte. Wir berichteten umfangreich über das tragische Unglück, das eine jungen dreiköpfigen Familie das Leben kostete. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen abgeschlossen. Darüber informierte die zuständige Pressestelle am Freitagvormittag.

Die Staatsanwaltschaft ist demnach zum Ergebnis gekommen, dass sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben haben. „Aufgrund der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es bereits beim Ausheben des Grabens für die Entwässerungsrinne der im Jahr 1960 errichteten Garage an der Kreuzungsstelle mit der 1958 verlegten Gasleitung für das Gebäude zu einer Beschädigung der Schutzschicht und vermutlich auch zu einer mechanischen Beschädigung der Rohrwandung der Gasleitung kam“, lässt die Staatsanwaltschaft wörtlich wissen.

Korrosion sei jahrelang fortgeschritten

Im Laufe der Jahre sei es infolge der fehlenden Bitumenschutzschicht zur Korrosion an der ungeschützten und gegebenenfalls mechanisch beschädigten Rohrwandung gekommen. Durch die fortschreitende Korrosion sei eine Leckstelle mit einem Gasaustritt entstanden, die sich im Verlauf der Zeit durch die fortschreitende Korrosion vergrößert habe.

Das an besagter Stelle austretende Gas verteilte sich über das Erdreich und konnte über Fugen und Risse im Straßenbelag oder der Entwässerungsrinne entweichen, so die Staatsanwaltschaft Hechingen weiter. Das zugesetzte Odorierungsmittel wurde dabei vom Erdreich weitgehend herausgefiltert, so dass die Leckage geruchlich nicht hinreichend wahrgenommen werden konnte.

Frostperiode war entscheidend

Durch die Frostperiode vor der Explosion am 8. Januar 2026 konnte das austretende Gas nicht mehr über den Bereich der Garageneinfahrt entweichen. Es sei stattdessen durch den Wasserablauf im Garagenboden, der ohne Siphon eingebaut wurde, zunächst in die Garage eingedrungen und durch die vermutlich offenstehende Kellertür in den Keller des Gebäudes gelangt.

Dort breitete sich das Gas weiter aus und reicherte sich in der Nähe des Gas-Brennwertgeräts im Keller des Hauses an, das schlussendlich als Zündquelle für die Explosion diente. „Grundsätzlich waren die 1958 verlegte Gas-Hausanschlussleitung und die 1960 über der Gasleitung gebaute Garage konform zu der damals gültigen Norm“, erläutert die Staatsanwaltschaft.

Der genaue Hergang einer Beschädigung beim Bau der Garage im Jahr 1960 könne angesichts des Zeitablaufes nicht mehr genau festgestellt werden. „Die durchgeführten Ermittlungen haben darüber hinaus keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Leckage zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt und pflichtwidrig nicht behoben worden wäre“, heißt es weiter. Ebenso liegen nach Abschluss der Ermittlungen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Wartung und Überprüfung der Gasleitung unzureichend erfolgt wären.