Gasexplosion in Albstadt: Drei Tote – Junge Familie stirbt nach Wohnhaus-Einsturz

Was zuerst nur eine Befürchtung war, ist nun traurige Gewissheit: Bei der Explosion eines Wohnhauses in Albstadt sind ein Kind und seine Eltern gestorben. Ein Ort steht unter Schock.
Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine Familie im Alter von 33, 30 und sechs Jahren, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Stunden Suche hätten Einsatzkräfte die drei an der Adresse im Ortsteil Tailfingen gemeldeten Menschen nur noch tot bergen können.