Gasaustritt in Langenbrand: Salmbacher Straße ist stundenlang gesperrt

Nach Gasalarm in Calw Wer zahlt jetzt den Großeinsatz?

Der stundenlange Großeinsatz am Mittwoch wegen eines Gaslecks in der Bahnhofstraße ist kurz vor 18 Uhr beendet. Wer kommt jetzt für die Kosten auf? Was war letztlich die Ursache für den Gasaustritt? Und wie verhält man sich im Notfall, wenn man Gas riecht? Wir haben nachgehakt.