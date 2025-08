Gasaustritt in Langenbrand: Alarm wegen eines offenen Ventils

1 Aus einem Erdtank an einem Wohnhaus in der Salmbacher Straße in Langenbrand trat Gas aus. Die Feuerwehr war vor Ort. Foto: Wolfgang Krokauer Die Salmbacher Straße in Langenbrand ist am Montagabend wegen eines Gasalarms bis nach Mitternacht stundenlang gesperrt gewesen. Experten einer Fachfirma wurden hinzugeholt.







Link kopiert



Auf einem Grundstück in der Salmbacher Straße in Langenbrand entwich am Montagabend Gas. Die Einsatzkräfte wurden um 20.19 Uhr alarmiert, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, in einer Presseerklärung mit. Die ersten von ihnen trafen um 20.40 Uhr an der Unglücksstelle ein, berichtete ein Polizeisprecher noch am Abend. Die Polizei sperrte die Salmbacher Straße.