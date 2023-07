Eine beschädigte Gasleitung hat am Montagmorgen am Oberndorfer Schulverbund einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Alarm am Schulverbund: Nachdem eine Gasleitung im Bereich der Lange-Weg-Treppe bei Bauarbeiten von einem Bagger beschädigt wurde, musste die Schule evakuiert werden. Anlieger berichteten, zuvor Gasgeruch vernommen zu haben.

Mit spezieller Ausrüstung angerückt

Die Feuerwehr traf gegen 10.30 Uhr am Einsatzort an. Aufgrund des austretenden Gases, waren Einsatzkräfte aus Schramberg-Sulgen mit spezieller Ausrüstung angerückt. Laut Feuerwehrsprecher Sven Haberer haben die Messungen an der Schule keine gefährlichen Gaswerte ergeben. Gegen 11 Uhr trafen auch Mitarbeiter des Netzbetreibers Badenova an, um die Gasleitung abzustellen. Rettungskräfte des DRK waren ebenfalls vor Ort, Personen kamen allerdings nicht zu Schaden. Die Kirchtorstraße wurde während des Einsatzes gesperrt.

Evakuierung läuft reibungslos

Schon kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr sammelten sich die Schüler auf dem Hafenmarkplatz. Die Evakuierung verlief laut Schulleiter Michael Schwarz reibungslos. „Die regelmäßigen Übungen haben sich bezahlt gemacht“, so der Rektor.

Die Schüler bekamen den Rest des Tages frei, für die Ganztagsschüler wurde eine Notbetreuung eingerichtet, so der Schulleiter. Auch Teile des Gymnasiums mussten laut Feuerwehr evakuiert werden.