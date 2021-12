1 Mit Messgeräten überprüft die Feuerwehr, ob Gas festgestellt werden kann. Dies war jedoch nicht der Fall. Foto: Eich

Wegen eines mysteriösen Geruches musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in Marbach ausrücken. Eine Ursache war nicht festzustellen – vielmehr war der Geruch wohl auch an anderen Orten in der Stadt wahrnehmbar.















Link kopiert

VS-Marbach - Eine Anwohnerin in der Straße "Am Talacker" hatte gegen 14.45 Uhr die Integrierte Leitstelle darüber informiert, dass bei ihr in der Straße ein salzig-chloriger Geruch wahrnehmbar sei. Genau einzuordnen sei der unangenehme Geruch aber nicht gewesen – weil ein Austreten von Gas befürchtet werden musste, wurde die Feuerwehr verständigt.

Messgeräte zeigen nichts an

Rund 20 Kräfte der Feuerwehrabteilungen Marbach, Rietheim und Villingen sowie der Rettungsdienst eilten daraufhin an die Einsatzstelle. Vor Ort konnte der Geruch teilweise wahrgenommen werden – die Ursache blieb jedoch unklar. Mit entsprechenden Messgeräten überprüfte die Feuerwehr, ob eine Konzentration in der Luft vorlag, allerdings war nichts feststellbar.

Vielmehr erhielt die Feuerwehr vor Ort die Meldung, dass auch schon in anderen Teilen von Villingen-Schwenningen und selbst in Deißlingen am Mittwoch jener mysteriöse Geruch aufgetreten war. Dort hatte er aber wohl nicht für Feuerwehreinsätze gesorgt.

Gefahr bestand keine

Woher der Geruch stammt, blieb unklar. Eine Gefahr bestand jedoch nicht, weswegen die Einsatzkräfte schnell wieder abrücken konnten. Direkt in der Folge sind sie schließlich zu einem tödlichen Brand in Villingen gerufen worden.