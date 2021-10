Synergieeffekte durch Ausgliederung in Hechingen

1 Im Stadtwerke-Gefüge wird beim Gas- und Stromnetz organisatorisch etwas umgestellt. Der Gemeinderat hat dem am Donnerstag zugestimmt. Foto: Stopper

Wer sich was am Gasherd bruzzelt oder das Licht anknipst, wird keine Veränderung bemerken. Aber die Stadtwerke als Betreiber der Gas- und StromNetze organisieren hinter den Kulissen um.















Hechingen - Früher boten die Stadtwerke als Energieform nur Erdgas an, dann kam das Stromnetz dazu. Erst in einer Kooperation mit der Netze BW, seit Januar gehört das ganze Hechinger Stromnetz der Stadt.

Aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus ist es für die Stadtwerke nun günstiger, die beiden Energieformen Gas und Strom organisatorisch unter ein gemeinsames Dach zu bringen. Das bringt Synergieeffekte. Dafür wird das Gasnetz bei den Stadtwerken ausgegliedert und ihrer Netze-Untereinheit eingegliedert. Das betrifft aber nur die Verwaltung, das technische Personal bleibt bei den Stadtwerken, weil Gas und Wasser gemeinsame Aufgaben stellen. Irgendwie werden die Arbeiten dann intern verrechnet.

Einstimmiges Grundziel

Klingt komplex. Nicht umsonst war am Donnerstag der Fachanwalt einer Beratungsfirma in der Sitzung, die auf solche Dinge spezialisiert ist. Die Veränderung verursacht eine Kaskade an Vertragsänderungen, neuen Verträgen, Umbenennungen und Vermögensübertragungen.

Wichtig war, dass der Gemeinderat dem Grundziel zustimmt, was er am Ende auch einstimmig tat. Bürgermeister Philipp Hahn wurde damit beauftragt, all die Schritte vorzunehmen, die nötig sind, um das Projekt über die Bühne zu bringen.