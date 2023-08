Bei einem Unfall am Dienstagmittag ist ein 82-jähriger Autofahrer gegen eine Steinmauer in Haigerloch geprallt und dabei verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 11.40 Uhr mit seinem Golf von einem Stellplatz rückwärts auf die Meinradstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verwechselte der 82-Jährige dabei das Gas- mit dem Bremspedal, sodass sein Auto stark beschleunigte und gegen eine massive Steinmauer prallte.

Zwei Zeuginnen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Fahrer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seinem Auto wird auf 7000 Euro geschätzt.