CDU in VS macht der Verwaltung Druck

Gas geben fürs Forum VS

1 Nichts tut sich mitten in Schwenningen beim geplanten Forum VS. Foto: Kratt

Gas geben beim Forum VS will jetzt die CDU-Gemeinderatsfraktion.















VS-Schwenningen - "Eine zentrale Rolle für die Zukunft der Schwenninger Innenstadt spielt das aktuell weiterhin leerstehende Objekt ‘s Rössle", begründet die CDU ihre Initiative.

Inzwischen seien sechs Jahre vergangen und ein Fortschritt des Projekts Forum VS durch HBB scheine in der ursprünglichen Planung nicht mehr realisierbar. "Uns ist bewusst, dass durch Corona und andere von der Verwaltung nicht beeinflussbare Vorgänge für den Verzug verantwortlich sind. Aber es ist jetzt an der Zeit einen Plan B zu erarbeiten, denn auch die übrig gebliebenen Geschäfte sind von einem Handeln der Stadt abhängig", verdeutlicht Dirk Sautter für die CDU.

Verwaltung soll Stellung beziehen

Daher beantragt die Fraktion die Aufnahme des Tagesordnungspunktes Forum VS in die öffentliche Gemeinderatssitzung am 1. Februar.

Aufgrund der Wichtigkeit dieser Brachfläche für die weitere Entwicklung der Schwenninger Innenstadt soll die Stadtverwaltung Stellung zu zahlreichen Punkten beziehen.

Die Verwaltung soll einen aktuellen Sachstandsbericht zur Situation des Forum VS vorlegen, verlangt die CDU-Fraktion.

Alternativen vorlegen

Nachdem die Realisierung dieses Projekts in weiter Ferne liegt, so heißt es weiter, seien Nutzungsalternativen für das Objekt mit belebender Wirkung für die Innenstadt dem Gemeinderat vorzulegen. Hierbei seien sowohl Übergangslösungen, zeitnah realisierbare, als auch endgültige Nutzungsvarianten gewünscht, teilt die CDU weiter mit.

Sanierungsgebiet erweitern

Ergänzend dazu stellt die CDU-Fraktion für die Sitzung im Februar Anträge. Das geplante Sanierungsgebiet Innenstadt Schwenningen soll um die betroffene Flächen Forum und des Muslenplatzes erweitert werden. Außerdem solle geprüft werden, ob und unter welchen Rahmenbedingungen (Kosten, Zeitschiene) ein Kauf des Objektes für die Stadt VS als sinnvoll erscheint.

Für die Fertigstellung des Muslenplatzes seien im Haushalt 2024 Mittel einzustellen, wünscht die CDU weiter. Die Planung sei 2023 mit Bürgerbeteiligung fertigzustellen. Die Stadtverwaltung solle über die geplante Verwendung des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) berichten.