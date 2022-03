Aufreger in Bad Dürrheim Geistheiler und seine Entourage sorgen für mulmiges Gefühl bei Öfingern

Mit neuen Einwohnern tut man sich in Bad Dürrheim und seinen Stadtteilen eigentlich nicht schwer – aber in Öfingen gibt es einen ganz besonderen Neubürger: Er nennt sich Sananda. Laut einem offenen Brief, der unsere Redaktion erreichte, fühlen sich Bürger zunehmend eingeschüchtert von ihm und seiner Entourage.