Noch vor dem Start der fünften Staffel von «The Bear» taucht plötzlich eine 60-Minuten-Sonderfolge namens «Gary» auf. Fans erfahren darin mehr über die besondere Freundschaft von Richie und Mikey.

Berlin - Überraschend hat der Streaminganbieter Disney+ Fans der Serie "The Bear" eine Sonderfolge geliefert - eine Art Vorspeise zu Staffel 5, die noch 2026 kommen soll. "Wir freuen uns riesig, dieses kleine Abenteuer mit Richie und Mikey endlich zu teilen", schrieb US-Schauspieler Ebon Moss-Bachrach (49) auf Instagram. Er spielt in "The Bear" und auch in der Special-Episode die Rolle von Richie. "Das hier zu machen, ist ein wahr gewordener Traum."

Die 60 Minuten lange Episode namens "Gary" wurde am späten Dienstagabend deutscher Zeit veröffentlicht und zeigt eine Rückblende, die sich auf Richie und seinen Freund Mikey (Jon Bernthal (49)) konzentriert.

Deren komplizierte Beziehung kennen Zuschauerinnen und Zuschauer von "The Bear" bislang bloß in Bruchstücken. In der Sonderfolge begeben sich Richie und Mikey auf eine Dienstreise nach Gary, Indiana. Laut Disney+ wird daraus "eines ihrer lebensverändernden Abenteuer".

In der eigentlichen Serie, die zahlreiche Emmys und Golden Globes abgeräumt hat, geht es um das Leben von Mikeys Freunden und Familie nach seinem Suizid. Sein Bruder Carmen – gespielt von Superstar und Calvin-Klein-Model Jeremy Allen White (35) – versucht, den heruntergewirtschafteten Imbiss der Familie gemeinsam mit einem kleinen Team in ein Gourmetrestaurant zu verwandeln – gegen alle Widerstände, innerlich wie äußerlich.

Bereits zu sehen gibt es vier Staffeln der Erfolgsserie. Noch in diesem Jahr, womöglich im Sommer, soll die fünfte und letzte Staffel erscheinen.