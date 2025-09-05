Gartenschau „Tal X“: Vom SWR 1 Pfännle bis zum Rave – diese Highlight stehen jetzt an

Kaum zu glauben, aber die gemeinsame Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn neigt sich dem Ende zu. Doch zuvor wartet auf die Besucher noch ein echtes Veranstaltungsfeuerwerk.
Bis Mitte Oktober, kündigt Gartenschau-Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen an, jagt im „Tal X“ ein Event das nächste. Hier einige der Highlights. Am Samstag, 6. September, steht die Spiegelbestseller-Autorin und Garten-Influencerin Katrin Iskam (Instagram-Account: „katrinsgarten“) mit ihrem Programm „Gärtnern ohne Geschiss“ auf der Bühne im „Xentrum“. Für Heiko Klumpp, Leiter Marketing und Kommunikation, gehört der Auftritt zu seinen „persönlichen Favoriten“.