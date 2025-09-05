Gartenschau „Tal X“: Vom SWR 1 Pfännle bis zum Rave – diese Highlight stehen jetzt an

Kaum zu glauben, aber die gemeinsame Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn neigt sich dem Ende zu. Doch zuvor wartet auf die Besucher noch ein echtes Veranstaltungsfeuerwerk.

Bis Mitte Oktober, kündigt Gartenschau-Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen an, jagt im „Tal X“ ein Event das nächste. Hier einige der Highlights. Am Samstag, 6. September, steht die Spiegelbestseller-Autorin und Garten-Influencerin Katrin Iskam (Instagram-Account: „katrinsgarten“) mit ihrem Programm „Gärtnern ohne Geschiss“ auf der Bühne im „Xentrum“. Für Heiko Klumpp, Leiter Marketing und Kommunikation, gehört der Auftritt zu seinen „persönlichen Favoriten“.

Ebenfalls am Samstag heißt es: „Tal X“ leuchtet. Forbachgärten, „Xentrum“ und Schelklewiesen werden kunstvoll beleuchtet. Auf den Schelklewiesen übernimmt die Bürgergemeinschaft Baiersbronn die Regie, die damit in diesem Jahr die traditionsreiche Kurgartenbeleuchtung auf das Gartenschaugelände verlegt.

Zudem steht nach der Taufe der Gartenschau-Rose auf den Namen Schwarzwaldrubin nun die der „Tal X“-Dahlie an. Am Donnerstag, 11. September, ist es so weit. So viel sei an dieser Stelle schon verraten: Die von Heinz Panzer aus dem thüringischen Köstritz gezüchtete Neuheit wird ob ihres leuchtenden Purpurtons „Magent X“ heißen. Die Schönheit wird gut 130 Zentimeter hoch, eignet sich für Beete wie auch für Kübel, zeichnet sich durch eine lange Blütezeit aus und setzt farbenfrohe Akzente im Garten. Mit welchen Begleitpflanzen sie ein besonders harmonisches Bild abgibt, können sich Gartenschau-Besucher bei der Taufe vom Züchter und der amtierenden Dahlienkönigin Elisabeth Panzer erklären lassen. Zusätzlich gibt es Fachvorträge zum Thema Dahlien im Garten.

Wem der Sinn mehr nach Kulinarik als nach Pflanzen steht, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Am Sonntag, 11. September, kommt das SWR1 Pfännle auf die Gartenschau. Elektro-Fans kommen dann am Samstag, 20. September, auf ihre Kosten. Die dritte Edition von „OFFDAY“ ist überschrieben mit „From X to X“. Von 10 bis 22 Uhr wird das „Xentrum“ um die Volksbank-Bühne zum pulsierenden Rave. Den ganzen Tag über liefern DJs fette Beats und tanzbare Vibes, das internationale Line-up ist noch geheim.

Auch musikalisch – und doch anders – geht es am Freitag, 26. September, weiter. Dann heißt es: „Das Tal singt“, die in Zusammenarbeit mit dem Chorverband Nordschwarzwald aufs Gleis gesetzten Chortage starten. Diese, ist sich Möhrlen sicher, werden nochmals Tausende auf die Gartenschau ziehen. Über 40 Ensembles haben sich angesagt.

40 Firmen aus der Region präsentieren sich

Ein weiteres Großevent findet am Mittwoch, 8. Oktober, statt. Beim „CareerDay by TopJob“ präsentieren sich rund 40 Unternehmen aus der Region. Im Grund, sagt Cornelia Möhrlen, „sind alle Firmen, die Sponsoren der Gartenschau sind, dabei“. Der CareerDay richtet sich an Fach- und Nachwuchskräfte, an Berufs- und Quereinsteiger. Arbeitslose können sich das Tagesticket für die Gartenschau an diesem Tag über die Agentur für Arbeit finanzieren lassen, für Jugendliche ist der Eintritt frei.

Und dann steht es auch schon vor der Tür: das Ende der Gartenschau. Am Sonntag, 12. Oktober, steht die – und das ist wörtlich zu nehmen – Spatenübergabe an Bad Urach an. Dort findet 2027 die nächste Gartenschau statt. Doch daran mag man im „Tal X“ derzeit noch nicht denken. Stattdessen werden die Gartenschau-Macher in den kommenden fünf Wochen nochmal richtig Gas geben.

Diese Highlights stehen noch an

Samstag, 6. September,

Garten-Influencerin Katrin Iskam tritt mit ihrem Programm „Gärtnern ohne Geschiss“ auf. Beginn ist um 17 Uhr auf der Volksbank-Bühne im „Xentrum“. „Mixtape & Bandsalat“ spielen ab 18 Uhr auf der Möbel-Rogg-Bühne (Schelklewiesen). Ab 18 Uhr heißt es „Tal X leuchtet!“ (Forbachgärten, „Xentrum“ und Schelklewiesen). Ab 21.30 Uhr spielt „Zeus’ Trio“ (Volksbank-Bühne)

Mittwoch, 10. September,

Tag der Senioren („Xentrum“)

Donnerstag, 11. September,

Tag der Dahlie (12 bis 13 Uhr Taufe der Gartenschau-Dahlie auf der Volksbankbühne, 13 bis 14 Uhr und 15 bis 16 Uhr Fachvortrag zum Thema Dahlien im Garten)

Sonntag, 14. September,

SWR1 Pfännle (12 bis 17 Uhr, Volksbank-Bühne und Gelände)

Samstag, 20. September,

Rave „From X to X – OFFDAY 03“ (10 bis 22 Uhr Volksbank-Bühne und Gelände)

Dienstag, 23. September,

AOK-Kochshow (18 Uhr, Volksbank-Bühne)

Freitag, 26. September,

„Das Tal singt“, Eröffnungsfeier der Chortage (18 Uhr, Volksbank-Bühne)

Mittwoch, 8. Oktober,

„CareerDayby TopJob“ auf dem gesamten Gartenschaugelände

Sonntag, 12 Oktober,

Abschlussfeier mit Spatenübergabe an Bad Urach (Volksbank-Bühne)