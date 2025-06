Gartenschau „Tal X“: So präsentieren sich die Diakonischen Einrichtungen im Kreis Freudenstadt

Auf der Gartenschau präsentieren sich die Einrichtungen der Diakonie im Kreis Freudenstadt mit einem gemeinsamen Stand im „Xentrum“. Erlacher Höhe, Mutter-Kind-Kurklinik Loßburg, Diakonische Bezirksstelle, Oberlinhaus, Bruderhaus-Diakonie, Martin-Haug-Stift, Klinik Hohenfreudenstadt sowie Diakonie- und Sozialstationen informieren gemeinsam über ihre Arbeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bruderhaus-Diakonie hat Schaukästen erstellt, die über psychische Erkrankungen und Hilfsangebote informieren.

Präsenz nur folgerichtig

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gab es viel Lob für die gelungene Präsentation auf der Gartenschau. Edwin Benner, Sprecher der Diakonischen Einrichtungen, bezeichnete die Diakonie als einen Ort, an dem man Kraft und Ermutigung schöpfen könne. Mit ihren mehr als 2000 Mitarbeitern gehöre sie zum Lebensalltag, so Brenner. Da sei es nur folgerichtig, dass die Diakonie unter dem Motto „Verwurzelt in der Liebe Gottes. In menschlicher Vielfalt“ auch im „Tal X“ präsent sei.

Große Wertschätzung für die Arbeit der Diakonie brachten Freudenstadts Oberbürgermeister Adrian Sonder, Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf und der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser in ihren Grußworten zum Ausdruck. Auch Cornelia Möhrlen, Geschäftsführerin der Gartenschau, gratulierte zum gelungenen Stand. Sie habe sich fest vorgenommen, ihre Mittagspause oft an diesem schönen Platz zu verbringen. Und Tobias Ditlevsen, Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle, bilanzierte laut Mitteilung abschließend: „Ohne uns würde auf der Gartenschau etwas fehlen.“