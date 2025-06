1 Der Bäcker- und Konditormeister Carlo Saup (links) stellte Oberbürgermeister Adrian Sonder und der Wirtschaftsbeauftragten Elka Latscha seine Gartenschau-Schokolade vor. Foto: Rath/Stadtverwaltung Himbeere, Engelshaar, Veilchen: In rund einem Dutzend Varianten gibt es die Gartenschau-Sonderedition in Freudenstadt.







Link kopiert



Einzelhandel, Gastronomie und Gewerbe in Freudenstadt setzen das Motto „Tal X“ der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn 2025 bereitwillig um. Das „X“-Symbol findet sich in vielen Schaufenstern, Produkten und Dienstleistungen wieder, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das Café Fontaine am Unteren Marktplatz hat passende Schokoladen-Spezialitäten kreiert.