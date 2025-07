Passend zur Gartenschau lädt die Freudenstadt Tourismus zum digitalen Entdecken ein: Mit der kostenlosen Zeigmal-App erleben Besucher den Weg zur Gartenschau multimedial, interaktiv und mit vielen Einblicken in Gegenwart und Geschichte. Darüber berichtet die Freudenstadt Tourismus in einer Pressemitteilung.

Die neue Tour „Der Weg zur Gartenschau“ führt Gäste direkt vom Stadtbahnhof Freudenstadt über den Marktplatz zum Gartenschaugelände. Dabei können auf dem Weg bedeutende Sehenswürdigkeiten entdeckt werden – begleitet von informativen Audio-Beiträgen, gesprochen von Gartenschaubotschafter Hardy Hermann, anschaulichen Bildern und erläuternden Texten. An mehreren Stellen ergänzen sogenannte Augmented-Reality-Elemente die Tour und ermöglichen so historische Einblicke und Eindrücke, wie sich die Stadt im Laufe der Zeit verändert hat.

Die Zeigmal-App wurde in Freudenstadt als Pilotprojekt im Rahmen der „Kleinstadtperlen“ eingeführt. Die „Kleinstadtperlen“ sind ein Zusammenschluss von 20 kleineren, touristisch attraktiven Städten in Baden-Württemberg. In der App können Besucher daher auch digitale Stempel der Kleinstadtperlen, darunter auch von Freudenstadt, sammeln.

Digitale Stadtführung

„Zeigmal“ wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes unterstützt und ist Teil des Programms „Junge Innovatoren“, das Start-Ups in der Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte und Dienstleistungen fördert.

Neben der neuen Tour zum Gartenschaugelände ist in der Zeigmal-App auch eine zweite Tour für Freudenstadt verfügbar: Der digitale Stadtrundgang durch Freudenstadt bietet einen allgemeinen Überblick über die Sehenswürdigkeiten, Stadtgeschichte und Architektur – ebenfalls multimedial und in abwechslungsreicher Darstellung.

Die Nutzung der Zeigmal-App ist kostenlos. Sie ist für iOS und Android verfügbar und bietet Gästen sowie Einheimischen eine laut Mitteilung zeitgemäße Möglichkeit, Freudenstadt zu entdecken. Weitere Informationen und den Downloadlinks gibt es unter www.zeigmal.digital.