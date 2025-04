Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn: So viel müssen Besucher fürs Parken bezahlen

Wahlplakate in Horb-Nordstetten „Volt“ Ihr mal endlich abhängen – oder klebt Lindner jetzt für immer?

65 Tage ist die Bundestagswahl her. Doch in Nordstetten sind FDP und Volt-Partei anscheinend immer noch im Wahlkampf-Modus. Denn es hängen am Eingang der Hauptstraße immer noch Wahlplakate.