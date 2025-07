Gartenschau in Freudenstadt

1 Bei der Eröffnung im Spiegelzelt (von links): Bernd Görlach, Michael Hehl, Köhler Thomas Faißt, Karl Josef Thielke. Foto: Hannes Kuhnert Viele gute Worte eröffneten die Themenwoche Carbon X innerhalb der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn. Sie läuft noch bis Freitag.







Link kopiert



Im Spiegelzelt in Freudenstadt wurde mit der Reihe „Gespräche am Feuer“ die zukunftsgerichtete Themenwoche Carbon X fortgesetzt: eine Woche voller Gespräche, Workshops, Vorträge und Diskussionen über Wald, Holzkohle und Pflanzenkohle, eingebettet in die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn.