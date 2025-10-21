Gartenschau in FDS und Baiersbronn: Was ein badischer Gästeführer aus dem „Tal X“ so alles mitnimmt

Peter Frittmann war der Badener auf der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn. Als Gästeführer hatte er unzählige Begegnungen, an die er sich noch lange erinnern wird.
143 Tage hat sie gedauert, die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn, nun ist sie vorbei. Die Eindrücke bleiben. Auch bei Peter Frittmann aus Graben-Neudorf bei Karlsruhe. Er war von Beginn an dabei und hat als ehrenamtlicher Gästeführer nicht nur zahlreiche Gruppen über das Gelände geführt, sondern auch seinen Beitrag zur schwäbisch-badischen Freundschaft geleistet.