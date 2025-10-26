Gartenschau in FDS und Baiersbronn: Online-Umfrage zum „Tal X“ – die Meinung der Bürger ist gefragt

Die Stadt Freudenstadt und die Gemeinde Baiersbronn erhoffen sich durch eine Masterarbeit einer Studentin Anknüpfungspunkte für künftige gemeinsame Projekte.

Wie haben die Bürger die gemeinsame Gartenschau im „Tal X“ erlebt? Welche Eindrücke bleiben – und welche Auswirkungen hatte das Großereignis auf Gastronomie, Handel und Hotellerie in der Region? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Online-Umfrage, die Lena Lammertz, Geografie-Studentin an der Universität Köln, im Rahmen ihrer Masterarbeit startet.

Unterstützt wird das Projekt vom Freudenstädter Oberbürgermeister Adrian Sonder und vom Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf, die alle Interessierten zur Teilnahme einladen. „Die Rückmeldungen zur Gartenschau waren bisher sehr positiv und ermutigend. Von der Umfrage erhoffen wir uns vertiefte Einblicke und konkrete Anknüpfungspunkte für künftige gemeinsame Projekte über die Gartenschau hinaus“, erklären Sonder und Ruf in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Teilnahme ist online, anonym und dauert nur wenige Minuten. Eine Zuordnung einzelner Personen oder Haushalte ist nicht möglich. Der Fragebogen ist bis Donnerstag, 30. Oktober, verfügbar.

Hier geht’s zur Umfrage

Interessierte Teilnehmer gelangen über den QR-Code auf der Website der Stadt Freudenstadt und der Gemeinde Baiersbronn (Rubriken „Stadtnachrichten“ sowie „Neues aus Baiersbronn“) oder direkt über den folgenden Link zur Umfrage: www.survey.uni-koeln.de/index.php/446722?lang=de.