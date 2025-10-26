Gartenschau in FDS und Baiersbronn: Online-Umfrage zum „Tal X“ – die Meinung der Bürger ist gefragt

Die Stadt Freudenstadt und die Gemeinde Baiersbronn erhoffen sich durch eine Masterarbeit einer Studentin Anknüpfungspunkte für künftige gemeinsame Projekte.
Wie haben die Bürger die gemeinsame Gartenschau im „Tal X“ erlebt? Welche Eindrücke bleiben – und welche Auswirkungen hatte das Großereignis auf Gastronomie, Handel und Hotellerie in der Region? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Online-Umfrage, die Lena Lammertz, Geografie-Studentin an der Universität Köln, im Rahmen ihrer Masterarbeit startet.