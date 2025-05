Gartenschau in FDS und Baiersbronn

1 Gartenschau, wo man hinschaut. (Archivfoto) Foto: Holderied Auf dem und um das Gelände der Gartenschau wird es jetzt ernst: Ab Mittwoch, 21. Mai, treten die Verkehrsregeln für die Großveranstaltung in Kraft.







Link kopiert



Dann gilt in Christophs- und Friedrichstal praktisch flächendeckend ein generelles Einfahrts- und ein Halteverbot. Darauf weisen Stadt Freudenstadt und Gemeinde Baiersbronn in einer Pressemitteilung hin. Die entsprechenden Verkehrsschilder sind bereits aufgestellt. Ab Mitte kommender Woche treten die damit verbundenen Regeln in Kraft.