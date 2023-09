Kommende Woche ist es so weit: Dann werden Ideen zur künftigen Nutzung des Geländes vorgelegt. Klar ist: Wechselnde Farbtupfer in den Blumenbeeten könnten bleiben.

Die Gartenschau Balingen nähert sich dem Ende. Am 24. September ist Schluss. Aus den Sitzungsunterlagen des Gartenschauausschusses am 12. September geht nun hervor, wie das bisher ticketpflichtige Gartenschaugeländes in öffentliche und frei zugängliche Parkanlagen zurückgebaut wird und welche Aspekte der Gartenschau weiterhin Bestand haben werden.

Blühender Wechselflor wird weichen

„Viele Ausstellungsbeiträge haben sich zu liebgewonnenen Einrichtungen und Angeboten auf der Fläche etabliert. Als temporäres Angebot sind der blühende Wechselflor und die Ausstellungsbeiträge auf dem Gelände grundsätzlich nach Abschluss der Gartenschau zum Rückbau vorgesehen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Doch Gartenschaubesucher und Anwohner haben diese Attraktionen wohl sehr geschätzt – einzelne Beiträge könnten über die Gartenschau hinaus erhalten bleiben.

Ehrenamtliche für die Pflege werden gesucht

Als nachhaltige Gartenschau habe man das Ziel, Ausstellungsbeiträge auf dem Gelände „– wo gewünscht und wo praktikabel möglich – auf der Fläche zu belassen und zu übernehmen, um sie auch künftig der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen“. Die Verantwortlichen hoffen hierbei auf das Engagement der Aussteller und der Ehrenamtlichen, um die Pflege dieser Elemente zu gewährleisten.

Aus diesem Grund führt die Stadtverwaltung am 18. September einen Markt der „Taten und Talente“ durch, um die Ehrenamtlichen der Gartenschau womöglich für ein Engagement auf den künftigen Daueranlagen zu gewinnen.

Staudenbeete bleiben dauerhaft

Und wie sieht es mit der massigen, über die Monate hinweg liebevoll gepflegten Pflanzenwelt aus? Staudenbeete an den Eyachterrassen, Wassergärten, Rosengärten, Zwingergarten und im Aktivpark sowie den Erlebnisauen werden als dauerhafte Anlagen fortbestehen. Die Zukunft der einjährigen Wechselflorflächen ist dagegen offen. Ursprünglich waren diese als temporäres blühendes Angebot für den Gartenschausommer angelegt worden. Im Herbst sollten sie rückgebaut und in einfach pflegbare Rasenflächen umgewandelt werden.

„Erste Anregungen aus der Bürgerschaft schlagen nun vor, zumindest einige Wechselflorbeete an zentralen Stellen, wie beispielsweise im Stadtgarten, zu erhalten“, ist in der Sitzungsvorlage zu lesen. Darüber dürfte aufgrund des intensiven Pflegeaufwands und der nötigen Bewässerung in der kommenden Woche noch diskutiert werden.

Plaza-Nachnutzung: Ausschreibung im Herbst

Besonders beliebt bei den Gartenschaubesuchern: das ehemalige Strasserareal (Plaza) mit den acht Schaugärten, dem Treffpunkt Grün, der Plage Royan, dem Gastronomieschwerpunkt und der Kulturbühne.

„Nach Abschluss der Gartenschau ist geplant, noch im Herbst dieses Jahres in Abstimmung mit dem Gemeinderat die Ausschreibung für die anstehende Konzeptvergabe zu veröffentlichen und so die künftige bauliche Entwicklung auf den Weg zu bringen“, wird in den Unterlagen geschrieben.

Bis es so weit ist, wird noch ein wenig Wasser die Eyach hinunterfließen. „Der anstehende Prozess der Konzeptvergabe und Nutzungsfindung benötigt Zeit. Nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Herbst 2023 ist mit einer Entscheidung für die anstehende Konzeption erst nach der Sommerpause 2024 zu rechnen.“

Überlegungen für eine provisorische Gestaltung des Areals sollen kommende Woche im Ausschuss eingebracht werden.