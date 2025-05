1 Der dekorative Holzschriftzug „Gartenschau 2025“ auf der Schelklewiese in Baiersbronn dient auch als Nistplatz für Insekten. Foto: Holderied

Die Vorbereitungen der Gartenschau im „Tal X“ geht in den Endspurt. Die Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen ist bewegt von dem tatkräftigen Einsatz der Helfer und freut sich über diese enge interkommunale Zusammenarbeit.









Link kopiert



In zweieinhalb Wochen ist es so weit: Die Gartenschau „Tal X“ in Freudenstadt und Baiersbronn wird eröffnet. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.