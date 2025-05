„Bigbelly“ heißen die neuen Mülleimer, die die Stadt Freudenstadt zur Gartenschau im „Tal X“ an zentralen Stellen aufstellt. Sie haben einige Besonderheiten zu bieten. Darüber berichtet die Stadt Freudenstadt in einer Pressemitteilung.

„Sie gefallen mir sehr gut, sowohl was praktischen Nutzen als auch was Wiedererkennungswert für unsere Gartenschau anbelangt“, sagte Oberbürgermeister Adrian Sonder bei der testweisen Inbetriebnahme. Bislang stehen drei solcher Behälter an den belebten Punkten auf dem Oberen und dem Unteren Marktplatz. Bis zur Gartenschau sollen weitere folgen – unter anderem am Hauptbahnhof und am Stadtbahnhof.

Die Geräte sind gemietet. Gabriele Zürn, Leiterin des Baubetriebsamts, hatte die Idee dazu von einer Messe mitgebracht. In den Behältern ist eine Presse integriert, die den Müll automatisch verdichtet, wenn ein bestimmter Füllstand erreicht wird. Ist die Tonne voll, meldet sie sich per App im Baubetriebsamt und kann zielgenau geleert werden. Auch Zigarettenkippen können daran ausgedrückt und in einem in der Tonne integrierten Metallfach entsorgt werden. Den benötigten Strom für Presse und Kommunikation erzeugt der „Bigbelly“ mit einem Photovoltaikmodul.

Erspart Kontrollfahrten

Für Zürn hat die Technik zwei Vorteile: Die automatische Füllstandsmeldung erspart ihrer Mannschaft Kontrollfahrten und damit Zeit. Außerdem sollen die Mülleimer die Effizienz steigern. Denn viele Behälter sind voll, obwohl gar nicht viel drin ist. „Drei Pizza-Kartons und ein paar Papp-Getränkebecher reichen da schon aus“, so Zürn. Hier wird dann bei einer bestimmten Füllhöhe durch eine Lichtschranke die Presse ausgelöst, welche die Kartonagen zusammendrückt.