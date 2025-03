Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn: Auf dem Rosenplatz sprudeln bald die Fontänen

1 Bürgermeister Michael Ruf führte 120 Bürger über das Gartenschaugelände in Baiersbronn. Foto: Gemeinde Baiersbronn

Bei einem Spaziergang auf dem Baiersbronner Teil der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gab Bürgermeister Michael Ruf Einblicke.









Um sich aus erster Hand über die Fortschritte der bevorstehenden Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 zu informieren, versammelten sich am Samstag rund 120 Bürger. Gemeinsam mit Bauamtsleiter Daniel Armbruster führte Bürgermeister Michael Ruf die Gruppe vom Rosenplatz über die Schelklewiese bis zum Gartendorf und gewährte dabei Einblicke in das Gelände, das sich in den vergangenen Monaten rasant weiterentwickelt hat. Das schreibt die Gemeinde Baiersbronn in einer Pressemitteilung.