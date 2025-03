1 Einzigartiges Klima-Projekt bei der Gartenschau: Ralf Braun (von links), Joachim Haist, Adrian Sonder, Klaus Brodbeck, Cornelia Möhrlen und Gerhard Simon. Foto: Jens Hagen

Mit welchen Baumsorten wird der Schwarzwald klimafest? Ein Test startet bei der Gartenschau, großzügig finanziert von Rotariern aus Freudenstadt und dem ganzen Land.









Allein im Nationalpark Schwarzwald ragen geschätzt vier Millionen Bäume in den Himmel. Nicht wenigen sieht man heute schon an, dass sie dem Klimawandel nicht dauerhaft standhalten werden. Ihnen wird es zu warm und Starkregen und Stürme bringen die Bäume zusätzlich in Not.