Gartenschau FDS und Baiersbronn: Zurückversetzt in die gute alte Zeit

Zu einer besonderen Fahrradtour quer über das Gartenschaugelände hatten sich am Wochenende mehr als 40 Nostalgie-Radfahrer aus der gesamten Region zusammengefunden.

Eingeladen zur Nostalgie-Radtour waren alle, so der Initiator und Organisator des Radsport-Events, die eine besondere Leidenschaft für historische Fahrräder und nostalgische Fahrradtouren haben. Bei diesen Radausfahrten steht, so Klaus Dölker, nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund; wichtig sei vielmehr die Freude daran, sich im historischen Kostüm und mit altem Fahrrad wieder in die gute alte Zeit zurückzuversetzen.

Wobei – wie die Kommentare der Teilnehmer belegten – diese Zeit für Radfahrer nicht ganz so gut gewesen sein dürfte. Radfahren ohne Gangschaltung, Federung und Trommelbremse, ohne optimierte Lenkstange und ergonomischen Sattel ist anstrengend.

Trotzdem war den froh gelaunten Radlern schon von weitem anzumerken, welch großes Vergnügen ihnen der Ausflug in die Geschichte bereitete. Sichtlich große Freude hatten auch die Gartenschaubesucher, die die gemütlich durch die Forbachgärten, das „Xentrum“, das Gartendorf und die Schelklewiesen Radelnden mit viel Applaus und gezückten Kameras flankierten.

Musik erklingt vom Traktor

Angeführt wurde der Fahrradtross von einem alten Traktorgespann, von dem aus die Dietersweiler Dorfmusik schwungvolle Weisen aufspielte.

Sehr zum Amüsement der Gartenschaubesucher trugen die „Amtlichen Bekanntmachungen“ bei, die Dölker in seiner Paraderolle als Dorfschütz zwischendurch verlas: „Allen Besuchern sei mitgeteilt, dass das Gartenschau-Programm nun zum Höhepunkt eilt.“ Weiter lobte der Schütz: „Die Nostalgie-Radler vom Nordschwarzwald send heut uff Zack, mit alten Fahrrädern, Kostümen, Musik ond sogar mit Frack. Ebbes zum Essa ond an Most für die Besucher der Gartenschau, Musik dazu, besser kahs gar net gau.“

Startklar für die Nostalgie-Radtour durch das „Tal X“ präsentierten sich die Radfahrer in ihren historischen Kostümen. Foto: Waltraud Günther

Höhepunkt der Darbietungen war danach die Präsentation der alten Drahtesel, Voraussetzung für die Teilnahme war ein Herstellungsjahr vor 1960 und die Vorstellung der Radfahrer. Da wurden Fahrräder längst nicht mehr produzierter Marken wie Adler, Miele, Diamant, Rabeneich, Schwarzwald, Vaterland, NSU, Kaiser, Bauer, ein Tempestas aus Bielefeld, einst die Fahrradhauptstadt Deutschlands, oder das, so Dölker, ganz besonders gute DABERA (das beste Rad) präsentiert.

Details der Fahrräder

Geradezu liebevoll wies Dölker auf Details der Fahrräder hin. Da gab es filigrane farbige Fahrradnetze, kunstvoll gestaltete Embleme auf den Schutzblechen, Karbidlampen, Wulstreifen oder ein Mini-Hochrad zu bestaunen.

Angeführt von der Dietersweiler Dorfmusik fuhren die Nostalgie-Radfahrer über das Gartenschaugelände. Foto: Waltraud Günther

Zu bewundern waren auch die größtenteils originalen Kostüme der Nostalgie-Radler. Ob Gouvernante mit blauer Korsage und Sonnenschirm, Grand Dame mit Blumen oder die wackere Vertreterin der Heilsarmee, die mit ihrer Spendendose unermüdlich für Waisen und Witwen sammelte. Oder die Bäcker mit ihren gefüllten Rückenkraxen, Imker mit Bienenkörben, die Töpferin samt Krügen und Tellern auf dem Gepäckträger. Drei mitradelnde Ortsvorsteher präsentierten sich als Küfer, Imker, Pfarrer.

Einsatzbereit im „Tal X“ waren der radelnde Feuerwehrmann sowie ein Waldarbeiter mit seiner großen Säge. Auch Bauersfrauen mit Hacken, Hühnern und Eiern, eine Besenbinderin sowie eine Heidelbeersammlerin waren zur Stelle. Ebenso wie die Schwarzwaldmarie, die mit ihrer original Tracht und dem Bollenhut häufiges Fotomotiv war.