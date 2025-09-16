Gartenschau FDS und Baiersbronn: Zurückversetzt in die gute alte Zeit

Zu einer besonderen Fahrradtour quer über das Gartenschaugelände hatten sich am Wochenende mehr als 40 Nostalgie-Radfahrer aus der gesamten Region zusammengefunden.
Eingeladen zur Nostalgie-Radtour waren alle, so der Initiator und Organisator des Radsport-Events, die eine besondere Leidenschaft für historische Fahrräder und nostalgische Fahrradtouren haben. Bei diesen Radausfahrten steht, so Klaus Dölker, nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund; wichtig sei vielmehr die Freude daran, sich im historischen Kostüm und mit altem Fahrrad wieder in die gute alte Zeit zurückzuversetzen.