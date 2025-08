Einsatz in Balingen-Frommern Verpuffung im Holzofen ruft Feuerwehr auf den Plan

Beim Anzünden ihres Holzofens hat eine 85-jährige Frau am Samstag in Balingen-Frommern eine Verpuffung ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 20 Kräften an.