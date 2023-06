Ein Tankwagen biegt auf den unteren Parkplatz der Stadthalle ein. Der Fahrer, ein Mitarbeiter des Bauhofs, rangiert rückwärts vor den Eingang des benachbarten Eyachbads, rollt den Schlauch aus und verschwindet im Inneren des Gebäudes. Einen Augenblick später fließen die ersten Liter aus dem Sportbecken in den Tank auf dem Fahrzeug. 15 000 Liter fasst dieser, damit lassen sich etwa 200 bis 300 Quadratmeter Fläche bewässern.

Bedarf gibt es genug – auf den 7,5 Hektar Ausstellungsgelände der Gartenschau, aber auch auf städtischen Flächen außerhalb des Veranstaltungsareals. Nach den heißen Tagen ohne Niederschlag muss gegossen werden, und auch wenn man beim Bauhof, der für die Bewässerung zuständig ist, möglichst sparsam mit dem Wasser umgeht – bei anhaltender Trockenheit wird es irgendwann knapp.

Die Helfer vor dem Eyachbad. Foto: Bossenmaier

Umso froher ist man bei der Stadt darüber, das Schwimmbadwasser nutzen zu können, das ohnehin aus den Becken heraus muss, und auch im Gartenschauteam ist die Freude groß. „Aus gärtnerischer Sicht sind wir dankbar für jeden Tropfen Wasser“, sagt Annette Stoll-Zeitler, Leiterin des Fachbereichs Ausstellung und Betrieb. „Die Bewässerung tut den Flächen gut und wir können das Gelände gepflegt und blühend halten. Ein großes Lob an die Gärtner und den Bauhof, die super mitziehen, um das umzusetzen.“

Fünf Tankfahrzeuge

Das Wasser im Bad abzulassen, wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Fünf Tankfahrzeuge stehen dem Bauhof zur Verfügung, eingesetzt werden sie nach Bedarf. Wie hoch der letztlich ausfällt, hängt von den Temperaturen und der Niederschlagsmenge ab. Etwa 500 000 Liter Wasser können nach und nach aus dem Eyachbad entnommen werden, damit kann, je nach Witterung, eineinhalb bis zwei Wochen gegossen werden.

Badewasser ist geeignet

Mit Badewasser gießen? Erst darin schwimmen und plantschen, dann damit Rasen, Bäume und Blumen gießen – geht das überhaupt so einfach? Kein Problem, sagt Andreas Schnitzer, der bei der Gartenschau im Fachbereich Planung und Bau mitarbeitet. „Das Wasser wurde untersucht und ist für die Bewässerung der Pflanzen geeignet.“ Überprüft wurden etwa der pH-Wert – er sollte neutral sein – und der Chlorgehalt. Auch bei Letzterem ist alles im grünen Bereich: Als das Abpumpen beginnt, ist im Wasser kein Chlor mehr nachweisbar.

Die ersten Liter aus dem Schwimmbecken haben schon den Weg in die Natur gefunden. Nach kaum einer halben Stunde war der Tankwagen befüllt und fuhr aufs Gartenschaugelände. Im Aktivpark hieß es „Wasser marsch!“ – bewässert wurde als Erstes der Rasen am Eyachstrand. Dieser nachhaltige Umgang mit dem wertvollen Gut Wasser wird auch in Zukunft bei der Pflege der neuen Anlagen in Balingen eine Rolle spielen. Hinter dem Hallenbad füllte sich derweil schon der nächste Tank.