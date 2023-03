1 Freuen sich auf die Zusammenarbeit bei der Gartenschau in Balingen: von links Bürgermeister Ermilio Verrengia, Balingens Marketing-Chef Niko Skarlatoudis, Verlagsleiterin Kirsten Wolf, Geschäftsführer Carsten Huber, Marketing-Leiter Timo Fasching und Jörg Braun von der Chefredaktion. Foto: Frank Engelhardt/Frank Engelhardt

Wenn die Gartenschau in Balingen am 5. Mai startet, weiß sie einen starken Unterstützer an ihrer Seite: Der Schwarzwälder Bote ist Medienpartner der Blumenschau, die bis zu einer halben Million Menschen anlocken soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nur noch eineinhalb Monate, dann blüht Balingen buchstäblich noch mehr auf: Die Gartenschau 2023 öffnet am ersten Wochenende im Mai ihre acht Pforten und lädt ein zu einem großen Freiluft-Festival im Herzen der Stadt. Entlang der Eyach werden Hunderttausende bestaunen, was die Stadt für ihre Bürger und Gäste vorbereitet hat. Mehr als 1000 Veranstaltungen sind geplant.

300 000 Besucher sollen mindestens kommen

Bis zum 24. September soll die Gartenschau mindestens 300 000 Besucher anlocken, doch es könnten bei einem schönen Sommer mit vielen Sonnentagen auch bis zu einer halben Million Gäste werden, hoffen die Organisatoren. Und Balingen ist ja als eine der sonnenreichsten Städte bundesweit bekannt.

Schon 9300 Dauerkarten sind verkauft

Neben den Bürgern der Stadt und des nahen Umlands, die sich bisher schon mehr als 9300 Dauerkarten gesichert haben, rechnet Balingen vor allem mit vielen Blumenfreunden aus ganz Baden-Württemberg, die sich das große Blüten-Festival nicht entgehen lassen wollen.

22 Millionen Euro wurden investiert

„Der Schwarzwälder Bote ist da ein idealer Medienpartner, um unsere Schau landesweit bekannt zu machen“, sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann bei der Vertragsunterzeichnung der Medien-Partnerschaft zwischen Gartenschau und Verlag. Im Rathaus wurde diese Kooperation jetzt besiegelt. Reitemann erläuterte den Gästen Details zur Schau und sprach die großen Investitionen an, die Balingen für die Infrastruktur getätigt habe. Rund 22 Millionen Euro fließen in Gebäude, Plätze, Straßen und vor allem in den Bereich entlang der Eyach, deren Ufer deutlich und sehr naturnah aufgewertet wurden.

Schau ist eine Riesen-Chance für Balingen

„Wir freuen uns, die Stadt Balingen bei ihrem Großprojekt ganz aktiv unterstützen zu können“, erklärte Carsten Huber, der Geschäftsführer der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft aus Oberndorf. „Die Schau ist eine Riesen-Chance für Balingen und verstärkt nochmals ihren schon bisher großen Schwung. Ich bin mir sicher, dass sie die Stadt auf ihrem sehr erfolgreichen Weg nachhaltig weiter voranbringen wird“, betonte Huber.

Großes Interesse an der Gartenschau

Das große Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten, das mit Partner- und Tochterverlagen vom Hochrhein bei Lörrach bis hinauf in den Kreis Calw sowie von der Ortenau nahe Frankreich bis auf die Zollernalb reicht, biete ideale Voraussetzungen dafür, dass die Balinger Schau einem breiten Publikum bekannt werde, sagte Verlagsleiterin Kirsten Wolf. Hinzu käme das starke Online-Portal des Medienunternehmens auf www.schwarzwaelder-bote.de, bei dem schon jetzt großes Interesse der User an Gartenschau-Themen zu spüren sei.

Viele Schwabo-Leser sind große Gartenfreunde

„Wir wissen, dass sehr viele Leser in unserem ländlichen Verbreitungsgebiet große Gartenfreunde sind und Gärten und Blumen lieben. Also ein ideales Publikum für die Gartenschau in Balingen“, ist sich Schwabo-Marketingleiter Timo Fasching sicher.