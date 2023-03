1 Auf der Charlottenstraße hinter der Arbeitsagentur wird gerade das große Zelt für die Gartenschau aufgebaut. Foto: Jörg Braun

Die Bauarbeiten für die Gartenschau in Balingen laufen nach Plan. Nun werden weitere Straßen kurzzeitig dicht gemacht. Auch das große Zelt in der Charlottenstraße wird gerade aufgebaut.









Die Arbeiten für die Gartenschau kommen zügig und bisher pünktlich voran. Das erklärte Annette Stiehle, Technische Geschäftsführerin der Schau, gegenüber unserer Redaktion. Aktuell wird das große Begrüßungszelt am künftigen Eingang der Gartenschau bei der Stadthalle errichtet. Es steht direkt auf der Charlottenstraße. Nun stehen weitere Sperrungen an, um die Arbeiten rund um die Großveranstaltung fortsetzen zu können. In der Innenstadt werden in den kommenden Tagen im Bereich der Eyachstraße und der Stingstraße Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die betroffenen Bereiche müssen teils voll, teils halbseitig gesperrt werden.

In der Eyachstraße wird asphaltiert

Damit die Straßenbauarbeiten in der Eyachstraße im Bereich der Etzelbachbrücke abgeschlossen werden können, muss die Eyachstraße für zwei bis drei Tage voll gesperrt werden, auch für den Lieferverkehr, teilt die Stadt mit. Abhängig vom Wetter werden die Asphaltierungsarbeiten voraussichtlich zwischen dem 20. und 22. März durchgeführt. Die Anwohner werden von der Baufirma über den genauen Termin informiert. Fußgänger werden im betreffenden Zeitraum über die Flächen der Agentur für Arbeit umgeleitet. Dort wurde ein Gang mit Bauzäunen errichtet.

Ein mit Zäunen abgesperrter Weg führt an der Arbeitsagentur vorbei. Foto: Jörg Braun

Auch die Stingstraße wird gesperrt

Im direkten Anschluss an die Arbeiten in der Ebergasse wird die Asphaltdeckschicht der Stingstraße saniert, gearbeitet wird voraussichtlich bis Ende März im Bereich der Brücke in der Stingstraße sowie im Kreuzungsbereich zur Eyachstraße. Für die Bauarbeiten wird eine halbseitige Sperrung eingerichtet, die Zufahrt in die Innenstadt ist weiterhin möglich. Das Parkhaus bei der Agentur für Arbeit ist während der Baumaßnahme über die Ebergasse erreichbar.